Xe điện cũ thành xu hướng mới, có người mua được với giá chưa đến 150 triệu đồng

Cơn sốt xe điện đã qua sử dụng đang bùng nổ tại Mỹ. Từ những mẫu xe như Nissan Leaf, Chevrolet Bolt hay Ford C-Max Energi, giá bán trên thị trường cũ đã rơi xuống những mức khó tin, thậm chí nhiều xe chỉ còn dưới 10.000 USD.

Điều này khiến công nghệ xe điện – vốn trước đây bị coi là xa xỉ – phù hợp hơn với những người mua phổ thông. Câu chuyện về đôi vợ chồng trẻ ở Dallas là ví dụ điển hình.

Họ tìm thấy chiếc Leaf đời 2017 với giá 8.000 USD tại một đại lý đăng ký chương trình tín dụng thuế. Ngay tại điểm bán, họ được hưởng mức hỗ trợ 2.400 USD, khiến giá thực tế chỉ còn 5.600 USD (khoảng 150 triệu đồng). Với quãng đường đi làm chưa đầy 50 km mỗi ngày, quyết định mua xe điện với giá rẻ hơn nhiều so với xe xăng cùng đời trở nên quá dễ dàng.

Đằng sau cơn sốt giá rẻ này là nhiều nguyên nhân cộng hưởng. Giá xe điện mới đồng loạt giảm mạnh trong năm qua, đặc biệt ở phân khúc phổ thông, đã kéo giá xe cũ rơi sâu hơn để duy trì sức hút. Làn sóng thanh lý xe sau hợp đồng thuê khiến nguồn cung tăng tới hơn 60% chỉ trong một năm.

Thêm vào đó, từ 2024, tín dụng thuế dành cho xe điện đã qua sử dụng bắt đầu áp dụng trực tiếp tại điểm bán, giúp người mua không phải chờ khấu trừ cuối năm mà được giảm ngay vài nghìn USD. Những yếu tố ấy kết hợp lại, tạo nên một thị trường sôi động chưa từng có.

Theo dữ liệu của Recurrent, giá xe điện cũ trung bình hiện chỉ khoảng 27.800 USD, giảm tới 32% so với cùng kỳ. Cox Automotive cho biết khoảng cách giá giữa xe điện cũ và xe xăng cũ chỉ còn chênh 1.266 USD – mức thấp kỷ lục. iSeeCars ghi nhận nhiều mẫu EV lọt top giảm giá mạnh nhất, nguồn cung tăng vọt và ngày càng nhiều xe rơi xuống mốc dưới 25.000 USD.

Philip Nothard, Insight Director, Cox Automotive Europe, bình luận: “Xe điện cũ mất hơn một nửa giá trị giữa bối cảnh các chương trình giảm giá bùng nổ … Thị trường xe đã qua sử dụng là nguồn lợi nhuận quan trọng cho ngành công nghiệp ô tô. Khi điều kiện ngày càng khó lường, sự ổn định về giá trị xe điện đã qua sử dụng là điều thiết yếu”.﻿

Tuy nhiên, rào cản lớn nhất vẫn là hạ tầng sạc.

Báo cáo của J.D. Power quý I/2025 cho thấy tỷ lệ thất bại khi sạc xe giảm từ 20% xuống 16%, nhưng mức độ hài lòng chung của khách hàng với trạm sạc nhanh DC lại giảm so với năm trước. Người dùng phàn nàn nhiều về thời gian chờ đợi, cách thanh toán phức tạp và sự bất ổn khi di chuyển đường dài.

Bên cạnh đó, chi phí bảo hiểm với một số dòng EV cũ vẫn cao hơn xe xăng cùng phân khúc do chi phí sửa chữa, linh kiện và định giá rủi ro. Vấn đề pin cũng khiến nhiều người e dè: dù dữ liệu của Recurrent cho thấy đa số xe vẫn giữ được hơn 85% dung lượng sau 175.000 dặm, nếu phải thay pin ngoài bảo hành, người mua sẽ đối diện chi phí không nhỏ.

Thêm một biến số khác là chính sách. Việc tín dụng thuế được áp dụng tại điểm bán từ đầu 2024 giúp thị trường sôi động, nhưng các thay đổi trong luật thuế hay thương mại có thể khiến mọi thứ biến động ngắn hạn. Chính vì thế, chuyên gia khuyến nghị người mua phải thận trọng: không chỉ nhìn vào giá rẻ mà cần kiểm tra kỹ tình trạng pin, cân nhắc hạ tầng sạc nơi mình sống, và tính toán tổng chi phí gồm cả bảo hiểm và bảo dưỡng.

Một buổi sáng ở ngoại ô Los Angeles, anh Daniel – một nhân viên văn phòng 34 tuổi – đến đại lý xem chiếc Chevrolet Bolt 2020 đã chạy gần 40.000 dặm. Bảng giá niêm yết 18.500 USD khiến anh ngạc nhiên bởi cùng năm đó, một chiếc Toyota Corolla xăng cũ vẫn được chào bán gần 20.000 USD.

Đại lý xác nhận chiếc Bolt này đủ điều kiện để anh nhận 4.000 USD tín dụng thuế, nên giá thực tế xuống chỉ còn 14.500 USD. Với mức chi phí nhiên liệu dự kiến chỉ khoảng 500 USD điện mỗi năm, thấp hơn nhiều so với 1.600–1.800 USD tiền xăng mà anh từng chi, Daniel quyết định đổi từ xe xăng sang EV ngay trong ngày.

Thế nhưng chỉ vài tuần sau, anh nhận ra một thực tế khác. Tòa nhà chung cư nơi anh ở chưa lắp đặt trạm sạc, buộc anh phải tìm đến các trạm sạc công cộng gần đó. Việc sạc thường xuyên gặp trục trặc: trạm hỏng, máy thanh toán lỗi, hay phải chờ hàng dài vào giờ cao điểm.

Báo cáo mới của J.D. Power cũng cho thấy đây không phải trải nghiệm cá biệt, khi mức độ hài lòng với sạc nhanh DC tiếp tục giảm dù tỷ lệ sự cố đã được cải thiện. Daniel chia sẻ: “Tôi mua xe vì giá quá hời, nhưng mỗi lần sạc lại là một cuộc đánh cược. Nếu sống ở nhà riêng có garage thì câu chuyện đã khác hẳn”.

Theo: The NY Times, Reuters