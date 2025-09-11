Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Xe khách chở 36 người mất phanh khi xuống dốc ở Sa Pa

11-09-2025 - 21:05 PM | Xã hội

Lưu thông trên đoạn đường cua dốc, xe khách chở 36 mất phanh lao vào ta-luy dương khiến 3 người bị thương.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 11 giờ ngày11-9, tại Km 115+800 trên Quốc lộ 4D, đoạn qua thôn Chu Lìn 2, xã Tả Phìn, tỉnh Lào Cai. Vào thời gian trên xe khách BKS 36H 100.xx do tài xế Lê Sơn điều khiển, chở theo 36 hành khách di chuyển theo hướng Sa Pa đi Thanh Hóa.

Xe khách chở 36 người mất phanh khi xuống dốc ở Sa Pa- Ảnh 1.

Xe khách mất phanh lao vào ta-luy dương khiến 3 người bị thương. Ảnh: MXH

Khi đến đoạn đường cua dốc, xe khách mất phanh khi vào cua khiến chiếc xe mất kiểm soát đã va vào hộ lan mềm bên đường rồi tiếp tục lao vào ta-luy dương gần Trường Tiểu học Trung Chải.

Vụ tai nạn khiến chiếc xe ô tô bị hư hỏng nặng phần đầu, 3 hành khách trên xe bị thương và đã được khẩn trương đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa số 4 tỉnh Lào Cai. Trong số các nạn nhân, có một người bị gãy cả tay và chân.

Nhận được tin báo, các lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông và điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Một tháng tai nạn giao thông làm chết 775 người

Theo Như Quỳnh

Người lao động

