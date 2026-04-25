Xe khách chở hơn 40 người lật nghiêng khi xuống dốc ở Lào Cai

Viên Minh/VTC News | 25-04-2026 - 10:09 AM | Xã hội

Khi xuống dốc trên Tỉnh lộ 155 (Lào Cai), xe khách chở hơn 40 người bất ngờ tông vào cống ven đường rồi lật nghiêng, khiến 2 người bị thương.

Sáng 25/4, trả lời PV Báo Điện tử VTC News, lãnh đạo UBND xã Cốc San (tỉnh Lào Cai) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn xe khách , khiến 2 người bị thương.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 0h05 cùng ngày tại Km7+500 trên Tỉnh lộ 155, đoạn qua thôn Láo Vàng Chải, xã Cốc San. Đây là khu vực đường miền núi, có độ dốc lớn và nhiều khúc cua liên tiếp.

Hiện trường vụ tai nạn xe khách vào rạng sáng 25/4.

Thời điểm trên, xe khách mang biển kiểm soát 26H-026.71 đi theo hướng Sa Pa về Lào Cai. Trên xe có khoảng 39 hành khách, cùng một lái xe phụ và một phụ xe. Người lái phương tiện được xác định là anh Lò Thành Phúc (SN 1989, trú tại tỉnh Sơn La).

Khi đến đoạn đường xuống dốc, nhiều khúc cua, xe khách mất kiểm soát và va chạm vào phần cống thoát nước bên phải đường theo chiều di chuyển. Cú tông mạnh khiến chiếc xe lật nghiêng, hư hỏng nhẹ.

Vụ tai nạn khiến 2 người trên xe bị thương, trong đó một người bị gãy xương đòn bả vai, một người bị gãy xương sườn.

Nguyên nhân sơ bộ được cho là do tài xế không quen đường, khi đi qua đoạn dốc dài, nhiều khúc cua đã không kiểm soát tốt tay lái, dẫn tới va chạm.

Nhiều hành khách được đưa ra ngoài sau khi xe bị lật.

Sau khi xảy ra sự việc, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xử lý, hỗ trợ người bị thương đi cấp cứu, đồng thời điều tiết giao thông qua khu vực.

Kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy tài xế không vi phạm nồng độ cồn và âm tính với ma túy.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.


Viên Minh/VTC News

VTC News

