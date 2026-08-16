Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Xe khách va chạm container trên cao tốc Bắc Nam, hơn 20 người nhập viện

| | Xã hội

Khi di chuyển trên cao tốc Bắc Nam đoạn qua tỉnh Nghệ An, xe khách xảy ra va chạm với xe container. Vụ tai nạn khiến hơn 20 người phải nhập viện.

Trưa 16/8, một cán bộ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 4 (Cục Cảnh sát giao thông) cho biết, trên cao tốc Bắc – Nam đoạn qua tỉnh Nghệ An vừa xảy ra vụ tai nạn giữa xe khách và xe container.

Chiếc xe khách gặp nạn. (Ảnh: OFFB Nghệ An).

Thông tin ban đầu cho biết, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng hơn 11h cùng ngày, tại km 451+700, đoạn gần nút giao quốc lộ 46 (tỉnh Nghệ An).

Thời điểm trên, ô tô khách lưu thông trên cao tốc Bắc Nam theo hướng Hà Nội - Nghệ An. Khi đi đến km 451+700, xe khách va chạm với xe container chạy cùng chiều phía trước. Vụ tai nạn khiến 2 xe hư hỏng nặng, nhiều người trên xe khách bị thương phải đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Các nạn nhân được đưa đến Bệnh viện đa khoa 115 Nghệ An cấp cứu.

“Các nạn nhân bị thương đã được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Phía đơn vị đang phối hợp làm việc tại hiện trường, làm rõ vụ tai nạn”, cán bộ Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 4 nói.

Theo cán bộ trực Khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An, trưa cùng ngày có hơn 20 người là nạn nhân trong vụ tai nạn được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Một số người bị thương nặng sau đó được chuyển qua Bệnh viện hữu nghị đa khoa tỉnh Nghệ An để tiếp tục cấp cứu, điều trị.

Các nạn nhân tại Bệnh viện đa khoa 115 Nghệ An.

Nguyên nhân vụ việc đang được Đội CSGT cao tốc số 4 phối hợp với đơn vị chức năng làm rõ.

Theo Ngọc Tú

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thông tin quan trọng đến tất cả người dân đang dùng VNeID từ 15/8

Thông tin quan trọng đến tất cả người dân đang dùng VNeID từ 15/8 Nổi bật

Tổng giám đốc và nữ giám đốc bị khởi tố cùng vợ chồng Huấn Hoa Hồng là ai?

Tổng giám đốc và nữ giám đốc bị khởi tố cùng vợ chồng Huấn Hoa Hồng là ai? Nổi bật

Công an kiểm tra một căn nhà, mời 7 người liên quan đến số tiền 5.574.000 đồng về trụ sở làm việc

Công an kiểm tra một căn nhà, mời 7 người liên quan đến số tiền 5.574.000 đồng về trụ sở làm việc

17:20 , 16/08/2026
Bắt giữ nhân viên casino Hoàng Trinh Bảo lúc 22 giờ 30 phút

Bắt giữ nhân viên casino Hoàng Trinh Bảo lúc 22 giờ 30 phút

16:49 , 16/08/2026
Bắt giữ thành công Phan Ngọc Mai SN 1975

Bắt giữ thành công Phan Ngọc Mai SN 1975

16:39 , 16/08/2026
4 cháu bị đánh ở chùa Bầu được người thân đón về quê

4 cháu bị đánh ở chùa Bầu được người thân đón về quê

16:33 , 16/08/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên