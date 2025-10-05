Xe máy điện Honda đang được ưu đãi: Xe nhỏ nhưng cốp rộng thênh thang, giá chưa tới 30 triệu

Honda Việt Nam (HVN) vừa công bố loạt chương trình ưu đãi mới áp dụng cho cả xe máy xăng và xe máy điện. Trong đó, mẫu xe máy điện đầu tiên của hãng tại thị trường Việt Nam – ICON e: – đang nhận được sự hỗ trợ đặc biệt, giúp người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận với phương tiện di chuyển xanh hơn.

Hai lựa chọn ưu đãi hấp dẫn

Ra mắt thị trường trong bối cảnh cuộc đua xe máy điện ngày càng nóng, Honda ICON e: đã thể hiện quyết tâm chinh phục khách hàng bằng một gói khuyến mãi hấp dẫn. Mẫu xe này, được xem là bước chân chính thức đầu tiên của Honda vào thị trường xe điện Việt Nam, mang đến cho người mua hai lựa chọn ưu đãi kép:

01 Voucher phụ kiện trị giá lên đến 2.000.000 VNĐ: Đây là một trong những ưu đãi hiện vật có giá trị cao nhất trong đợt khuyến mãi lần này của HVN. Khách hàng có thể sử dụng voucher để trang bị thêm các phụ kiện chính hãng, nâng cao tính thẩm mỹ và tiện ích cho chiếc xe điện của mình.

Gói trả góp với lãi suất 0%: Phương án hỗ trợ tài chính trực tiếp này giúp giảm gánh nặng ban đầu cho người tiêu dùng, biến ICON e: trở thành một lựa chọn kinh tế hơn, dễ dàng sở hữu chỉ với chi phí trả trước thấp.

Việc được hưởng voucher phụ kiện lên đến 2 triệu đồng hoặc gói trả góp 0% là một lợi thế cạnh tranh đáng kể cho ICON e: trong phân khúc xe máy điện, khuyến khích khách hàng chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện mà vẫn đảm bảo được trải nghiệm chất lượng và dịch vụ chính hãng từ Honda.

Xe máy điện Honda đầu tiên tại Việt Nam

Tháng 4/2025, Honda Việt Nam đã chính thức giới thiệu mẫu xe máy điện ICON e:. Đây là mẫu xe điện mà hãng lắp ráp tại nhà máy ở Vĩnh Phúc, được bán kèm chính sách độc đáo.

Theo đó, xe có 3 phiên bản, với giá bán không kèm pin cụ thể: bản Cao cấp giá 26,9 triệu đồng, bản Đặc biệt giá 27,1 triệu đồng và bản Thể thao giá 27,3 triệu đồng. Giá bán này được áp dụng mức thuế VAT 10%.

Với mẫu xe này, Honda Việt Nam triển khai chương trình thuê pin với giá 350.000 đồng/tháng theo mức VAT 10%, không giới hạn quãng đường di chuyển.

Từ ngày 15/9/2025, HVN sẽ triển khai Chính sách bán lại pin đang cho thuê dành cho những khách hàng sở hữu xe ICON e: và đang sử dụng dịch vụ thuê pin. Giá bán lẻ đề xuất: 9.621.818 VNĐ/pin (VAT 8%) hoặc 9.800.000 VNĐ/pin (VAT 10%).

Xe sử dụng pin Lithium-ion dung lượng 30,6 Ah đặt ở sàn để chân, cho tầm hoạt động 50km/lần sạc theo thử nghiệm của hãng và đạt chuẩn chống nước IP67. Thời gian sạc pin từ 0-100% là gần 7,5 tiếng. Người dùng có thể sạc pin bằng cách cắm trực tiếp vào cổng sạc trên xe hoặc tháo rời pin để sạc.

Xe sở hữu ngoại hình nhỏ nhắn với kích thước 1.796 x 680 x 1.085 mm, chiều cao yên 742 mm, nhưng được trang bị cốp rộng rãi với dung tích 26 lít, đủ sức chứa nhiều vật dụng cá nhân. Hai hộc trước tiện lợi và cổng sạc USB loại A giúp người dùng dễ dàng sạc các thiết bị điện tử khi di chuyển.

Theo thông số được công bố, Honda ICON e: có công suất tối đa 1,81 kW (2,43 mã lực) và mô men xoắn 85 Nm. Tốc độ tối đa của xe giới hạn tại 48 km/h. Pin của xe có điện áp 48 vôn, dung lượng 30,6 Ah, tương đương công suất lưu trữ 1,469 kWh.

Honda cũng cho biết rằng trong điều kiện thử nghiệm nội bộ, Honda ICON e: có thể đi được khoảng 71 km mỗi lần sạc.

Honda ICON e: cũng có một điểm đáng chú ý là trang bị phanh kết hợp CBS. Phanh CBS (Combined Braking System) giúp người lái kích hoạt cả phanh trước và phanh sau cùng lúc chỉ bằng một tay phanh, từ đó phân bổ lực phanh đều hơn giữa hai bánh.

Cụ thể, khi người lái bóp tay phanh (bên phải hoặc bên trái), hệ thống sẽ tự động điều chỉnh để cả hai phanh hoạt động đồng bộ, giảm nguy cơ trượt bánh và tăng khả năng kiểm soát xe.