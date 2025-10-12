Xe nhập khẩu, lắp ráp trong nước chung xu hướng tăng, nóng cuộc đua giảm giá ô tô dịp cuối năm

Ảnh minh hoạ

Cuối năm 2025, thị trường ô tô Việt Nam chứng kiến một làn sóng xe nhập khẩu dồn dập đổ về các đại lý, từ SUV cỡ nhỏ đến sedan hạng trung cùng những mẫu xe điện cao cấp. Người tiêu dùng đứng trước cơ hội hiếm hoi sở hữu những mẫu xe mới với giá giảm, trong khi các hãng xe và đại lý phải tính toán lại chiến lược bán hàng để cân bằng tồn kho và lợi nhuận.

Với ô tô nhập khẩu nguyên chiếc, trong tháng 9 vừa qua ước tính có 18.271 xe được đưa về Việt Nam với tổng giá trị 402 triệu USD. Con số này tăng 12,3% về lượng và 10,7% về giá trị so với tháng trước đó. Lũy kế trong 9 tháng đầu năm 2025, ước tính đã có 156.092 chiếc ô tô được nhập khẩu nguyên chiếc vào Việt Nam với giá trị ước đạt 3,418 tỷ USD, tăng 24,8% về lượng và 33,3% về giá trị so với cùng kỳ năm 2024.

Ở chiều ngược lại, sản lượng ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước tháng 9 đạt khoảng 38.700 chiếc, tăng nhẹ 2,4% so với tháng 8 và tăng 19,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là tháng có sản lượng xuất xưởng cao thứ hai trong năm 2025, chỉ sau tháng 6. Tính chung 9 tháng đầu năm, các nhà sản xuất trong nước xuất xưởng ước đạt 338.400 chiếc, tăng tới 52,7% so với cùng kỳ 2024. Con số này thể hiện nỗ lực rõ rệt của các doanh nghiệp ô tô nội địa trong việc đẩy mạnh sản xuất và đáp ứng nhu cầu thị trường.

Tháng 9 cũng là thời điểm thị trường đón nhận nhiều mẫu xe mới. Trong đó, Skoda Slavia – mẫu sedan gầm thấp phân khúc B – lần đầu tiên ra mắt người tiêu dùng Việt Nam, được lắp ráp trong nước với ba phiên bản có giá từ 468 đến 568 triệu đồng. Mitsubishi trình làng phiên bản nâng cấp của Xpander với thiết kế tinh chỉnh, nâng cấp công nghệ và bổ sung tính năng an toàn. Hai bản cao cấp nhất là Xpander AT Premium và Xpander Cross có giá lần lượt 659 và 699 triệu đồng, tăng nhẹ một triệu đồng so với trước.

Ở phân khúc cao cấp, Mercedes giới thiệu bản nâng cấp giữa chu kỳ của mẫu crossover điện EQB, giá 2,309 tỷ đồng, tăng 20 triệu đồng so với bản cũ. MINI cũng mang về Việt Nam phiên bản hiệu suất cao JCW của dòng Countryman, nhập khẩu từ Anh, giá 2,789 tỷ đồng – mẫu đắt nhất và mạnh nhất trong dòng Countryman hiện nay.

Về tình hình doanh số xe, theo báo cáo bán hàng được Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) công bố, toàn thị trường đã tiêu thụ 25.973 xe trong tháng 8/2025, giảm 18% so với tháng trước đó nhưng tăng nhẹ 3% so với cùng kỳ năm ngoái. Bên cạnh đó VinFast đã bàn giao 10.922 ô tô điện cho khách hàng tại thị trường Việt Nam. Tập đoàn Thành Công (TC GROUP) thông báo kết quả bán hàng tháng 8/2025 với tổng doanh số xe Hyundai đạt 3.701 xe, tăng trưởng 2,7% so với tháng 7.

Bước sang quý IV – giai đoạn cao điểm của năm, thị trường ô tô trong nước đang chứng kiến làn sóng giảm giá mạnh nhất trong nhiều năm trở lại đây. Hầu hết các hãng đều tung ra các gói ưu đãi lớn nhằm kích cầu tiêu dùng, trong bối cảnh nguồn cung dồi dào và lượng tồn kho tăng cao. Dù nhu cầu mua xe phục vụ dịp Tết đang dần tăng, nhưng áp lực từ lượng xe nhập về nhiều và sản lượng nội địa cao khiến các hãng khó tránh khỏi cuộc đua giảm giá để giải phóng hàng tồn.

Ngay từ đầu tháng 10, nhiều hãng đã mở rộng chính sách khuyến mãi. Toyota Việt Nam nâng ưu đãi cho mẫu Vios lên mức tương đương 100% lệ phí trước bạ từ tháng 9, đồng thời bổ sung thêm ưu đãi 50% lệ phí trước bạ cho hai mẫu Camry và Hilux. Mitsubishi Xpander mới vừa ra mắt cũng nhanh chóng được hãng hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ trong tháng 10, tặng kèm một năm bảo hiểm vật chất.

Honda Việt Nam đưa hai mẫu HR-V e:HEV RS/L vào danh sách được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ, đồng thời một số mẫu khác được nâng mức ưu đãi lên 100%. Các chính sách giảm giá và hỗ trợ phí trước bạ này được kỳ vọng sẽ kích cầu tiêu dùng trong giai đoạn cuối năm – thời điểm truyền thống của nhu cầu mua xe mới.

Theo các chuyên gia trong ngành, việc lượng xe nhập khẩu tăng nhanh song song với sản lượng trong nước có thể khiến nguồn cung vượt cầu tạm thời trong quý cuối năm, buộc các hãng xe phải cạnh tranh bằng giá và ưu đãi. Tuy nhiên, ở góc độ người tiêu dùng, đây lại là thời điểm lý tưởng để mua xe khi thị trường có nhiều lựa chọn hơn, giá bán hợp lý và điều kiện tài chính thuận lợi hơn so với cùng kỳ các năm trước.