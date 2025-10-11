Hãng xe Trung Quốc xây nhà máy tại Thái Bình ra mắt xe điện cỡ nhỏ phiên bản mới: Giá khởi điểm dưới 300 triệu đồng, 1 lần sạc đi 410 km

Ảnh minh họa

Geely vừa chính thức giới thiệu phiên bản 2026 của mẫu hatchback điện cỡ nhỏ Geome Xingyuan – một trong những dòng xe bán chạy nhất của hãng tại Trung Quốc. Mẫu xe mới có giá khởi điểm từ 68.800 nhân dân tệ (khoảng 9.670 USD), với chương trình ưu đãi giới hạn thời gian giảm còn 65.800 nhân dân tệ (tương đương 9.260 USD - quy đổi khoảng 243 triệu đồng).

So với bản 2025, Geome Xingyuan 2026 không thay đổi nhiều về thiết kế tổng thể. Xe vẫn duy trì phong cách bo tròn thân thiện, với lưới tản nhiệt kín, đèn pha bo tròn tích hợp dải LED ban ngày hình chữ L, tay nắm cửa bán ẩn và la-zăng 16 inch.

Geely bổ sung hai màu sơn mới là tím và be, nâng tổng số tùy chọn màu lên con số 8. Ngoài ra, phiên bản đặc biệt Star Limited Edition – lấy cảm hứng từ mẫu Smart #1 Brabus – được giới hạn chỉ 1.000 chiếc, với các chi tiết nhấn màu đỏ ở mui xe và dây an toàn.

Về kích thước, xe dài 4.135 mm, rộng 1.805 mm, cao 1.570 mm, với chiều dài cơ sở 2.650 mm. Khoang hành lý sau có dung tích 375 lít, kết hợp cùng cốp trước 70 lít; khi gập hàng ghế sau, tổng thể tích chứa có thể đạt khoảng 1.320 lít.

Khoang cabin được thiết kế đối xứng, thân thiện với người dùng. Xe trang bị cụm đồng hồ kỹ thuật số 8,8 inch, cùng màn hình trung tâm 10,1 hoặc 14,6 inch tùy phiên bản. Hệ thống thông tin giải trí hoạt động trên nền tảng Flyme Auto, hỗ trợ điều khiển giọng nói hai vùng, tùy chỉnh hình nền, kết nối điện thoại thông minh qua Flyme Link và camera toàn cảnh 540°.

Các trang bị tiêu chuẩn trên toàn bộ dải sản phẩm bao gồm 6 túi khí, sạc nhanh không dây 50W cùng nhiều hộc chứa đồ tiện dụng như ngăn trung tâm 20 lít và hộc găng tay 10 lít.

Geome Xingyuan 2026 được cung cấp với hai cấu hình hệ thống truyền động, đều dẫn động cầu sau:

- Phiên bản 310 km: động cơ 58 kW, mô-men xoắn 130 Nm, pin LFP 30,12 kWh.

- Phiên bản 410 km: động cơ 85 kW, mô-men xoắn 150 Nm, pin LFP 40,16 kWh.

Cả hai đều sử dụng cell pin do CATL cung cấp, kết hợp hệ thống làm mát bằng chất lỏng. Thời gian sạc nhanh từ 30% lên 80% chỉ khoảng 21 phút, trong khi sạc 10 phút có thể di chuyển thêm khoảng 120 km.

Tại thị trường xe điện cỡ nhỏ ở Trung Quốc, Geome Xingyuan 2026 sẽ tiếp tục đối đầu trực tiếp với BYD Seagull và Wuling Binguo Plus. Đây là hai mẫu xe đang có doanh số cao trong cùng phân khúc.

Geely cho biết, dòng Geome Xingyuan đã đạt hơn 400.000 xe bán ra kể từ khi ra mắt, trở thành một trong những sản phẩm chủ lực của hãng trong chiến lược mở rộng thị phần xe điện tại Trung Quốc.

Theo CNC﻿