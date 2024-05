Xe ôm, shipper vắt kiệt sức dưới trời đổ lửa: "Ngay cả lúc nắng nóng, tài xế như tôi vẫn phải làm việc vì cần tiền trang trải cuộc sống hàng ngày"

Nhiều khu vực ở Đông Nam Á đang phải vật lộn với đợt nắng nóng phá vỡ kỷ lục nhiệt độ và buộc hàng triệu trẻ em phải ở nhà khi các trường học đóng cửa. Các chuyên gia cho rằng biến đổi khí hậu khiến các đợt nắng nóng xảy ra thường xuyên, kéo dài và dữ dội hơn. Hiện tượng El Nino cũng đang khiến thời tiết năm nay trở nên nắng nóng bất thường.



Trong số những người bị ảnh hưởng nặng nề nhất là những người lao động phải làm việc ngoài trời cả ngày, chẳng hạn những người lái xe máy giao đồ ăn như ông Suriyan và lái taxi qua những con phố tắc nghẽn ở Bangkok.

"Tôi tự bảo vệ cơ thể bằng cách uống nhiều nước nhất có thể để có thể chống chọi với nắng nóng và tránh bị ngất xỉu. Trong thời tiết nóng nực thế này, tôi uống nước bất kỳ khi nào dừng xe", ông Suriyan chia sẻ.

Những người lái xe máy giao hàng ở Thái Lan bị ảnh hưởng nặng nề bởi nhiệt độ tăng cao - Ảnh: AFP

Các trung tâm thương mại có điều hòa, nơi ông Suriyan đến giao hàng, là những nơi có thể giúp ông có chút thời gian nghỉ ngơi. Tuy nhiên, người đàn ông 51 tuổi lo lắng sự thay đổi nhiệt độ đột ngột có nguy cơ khiến ông bị ốm.

Nắng nóng cũng khiến công việc tài xế xe ôm của Isara Sangmol vất vả hơn nhiều. Trong những ngày nắng nóng bất thường ở Bangkok, tài xế 48 tuổi phải uống 4-5 chai nước mỗi ngày, gấp đôi lượng bình thường.

"Chúng tôi cần ngủ đủ giấc để làm việc, nếu không nắng nóng sẽ ảnh hưởng tới cơ thể và sức khỏe của chúng tôi", Isara, người làm xe ôm từ năm 17 tuổi, kể. "Khi trời quá nóng, tôi có thể cởi chiếc áo khoác cam (đồng phục của tài xế xe ôm) và vào trung tâm thương mại cho mát".

Isara đã thay quần áo mặc đi làm bằng chất liệu vải nhẹ và thoáng khí hơn, song lái xe máy ngoài trời khiến anh luôn phải mặc quần dài và đi giày.

Các tài xế ngồi nghỉ trong chốc lát trước khi tiếp tục cuộc hành trình - Ảnh: AFP

Seksith Prasertpong đã làm nhân viên giao đồ ăn cho ứng dụng Line Man trong hai năm qua.

"Nắng nóng khiến công việc của tôi khó khăn hơn nhiều", người đàn ông 38 tuổi nói khi nghỉ giải lao. "Tôi phải rửa mặt, đi vệ sinh và uống nước lạnh thường xuyên".

Dù nhiệt độ sẽ giảm dần về cuối ngày, Seksith nói thay đổi giờ làm không phải là lựa chọn hợp lý. "Mức lương của tôi thấp. Nhưng làm việc càng nhiều, chúng tôi càng kiếm được nhiều hơn", anh nói.

Seksith hy vọng những lao động như anh có thể nhận ưu đãi khi trời nắng nóng, giống như tăng phí dịch vụ mỗi khi trời mưa lớn. Anh cho rằng cần tăng phí để phản ánh những khó khăn của công việc.

"Ngay cả lúc nắng nóng, tài xế như tôi vẫn phải làm việc vì cần tiền trang trải cuộc sống hàng ngày, đặc biệt là khi mọi thứ ngày càng đắt đỏ như hiện nay", anh nói. "Tôi không nghĩ có lựa chọn nào khác, vì chúng tôi phải làm việc ngoài trời".

Thái Lan đã trải qua một đợt nắng nóng gay gắt trong tuần qua, với nhiệt độ 44,2 độ C được ghi nhận tại tỉnh Lampang ở phía Bắc hôm 22/4 - chỉ thấp hơn 0,4 độ C so với kỷ lục 44,6 độ C mà nước này ghi nhận trong năm ngoái.

Các tài xế xe ôm và shipper hi vọng sẽ được tăng thêm ưu đãi để bù đắp cho sự vất vả mà bản thân đang phải trải qua - Ảnh: AFP

Đáng chú ý, theo số liệu do Bộ Y tế Thái Lan mới công bố, ít nhất 30 người đã tử vong do sốc nhiệt từ ngày 1/1-17/4 năm nay.

Tháng 4 thường là thời điểm nóng nhất trong năm ở Thái Lan và các quốc gia khác ở Đông Nam Á, nhưng điều kiện thời tiết năm nay trở nên trầm trọng hơn do hình thái thời tiết El Nino.

Năm ngoái đã chứng kiến mức độ căng thẳng nhiệt cao kỷ lục trên toàn cầu. Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) cho biết châu Á đang nóng lên với tốc độ đặc biệt nhanh

Theo AFP, Reuters