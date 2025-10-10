Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Xem video khoe tiệc cưới xa hoa, kẻ trộm tra định vị, cuỗm 1,4 tỷ đồng tiền mừng

10-10-2025 - 15:49 PM | Sống

Xem video đám cưới khoe khoang sự giàu có trên mạng, tên trộm sử dụng bản đồ để xác định vị trí và sau đó lẻn đến cuỗm số tiền mừng cưới 380.000 tệ (1,4 tỷ đồng).

Sự việc này đang là chủ đề được bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội Trung Quốc. Người đàn ông họ Bành vừa tổ chức xong lễ cưới cho con trai vào hôm trước thì phát hiện hộp đựng các phong bao tiền mừng của mình đã bị đánh cắp. Trong chiếc hộp chứa hơn 380 nghìn nhân dân tệ, đều là quà từ bạn bè và gia đình.

Ông Bành lập tức báo cảnh sát và hai ngày sau, nghi phạm bị cảnh sát bắt giữ. Đó là một người nghiện cờ bạc, từng ngồi tù. Nghi phạm thú nhận rằng anh ta thấy các video như "Đám cưới của nhà Bành Thiết Sơn" trên một nền tảng video ngắn và đã sử dụng bản đồ để xác định vị trí, đêm khuya lẻn đến trộm tiền.

Xem video khoe tiệc cưới xa hoa, kẻ trộm tra định vị, cuỗm 1,4 tỷ đồng tiền mừng- Ảnh 1.

Ông Bành vừa tổ chức hôn lễ cho con trai thì bị trộm hộp đựng tiền mừng do trót đăng video khoe đám cưới sang chảnh trên mạng. (Ảnh: Weibo)

Qua điều tra, cảnh sát địa phương phát hiện, ban đầu nghi phạm sử dụng video trực tuyến để xác định địa điểm và quan sát xem bị hại có được bảo vệ hay không để ra tay. Sau vài lần thành công, hắn ngày càng táo bạo hơn. Tên này thừa nhận rằng nhiều nạn nhân, xấu hổ vì cách mình trở thành nạn nhân của đạo chích nên không trình báo sự việc với cảnh sát; và chính điều đó càng khuyến khích hành vi phạm tội.

Các chuyên gia và cảnh sát lưu ý rằng việc đăng tiền mặt và ảnh chụp màn hình phong bao lì xì lên các video ngắn và nền tảng mạng xã hội có thể khiến họ thành mục tiêu của tội phạm.

Thống kê của cơ quan an ninh công cộng cho thấy các vụ trộm cắp nhắm vào tiệc cưới tương tự vụ việc trên gia tăng trong những năm gần đây (năm 2023 tăng khoảng 27% so với năm trước đó), chủ yếu ở khu vực huyện và thị trấn. Có những tên tội phạm giả danh nhân viên phục vụ tại đám cưới để trộm tiền mặt.

Cảnh sát khuyến cáo người dân thận trọng khi tiết lộ thông tin về tài sản có giá trị và phong bao lì xì trên mạng, đồng thời kêu gọi các nền tảng mạng xã hội tăng cường cảnh báo rủi ro.

Chủ tiệm vàng báo bị trộm sạch số vàng trị giá hơn 22,6 tỷ đồng, công an huyện huy động 100 cảnh sát tinh nhuệ phá án thần tốc: Nghi phạm bị bắt giữ trong 24 giờ

Theo Nguyệt Ánh/VTCnews

VTCnews

