Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Xếp dỡ Hải An muốn tăng kế hoạch lợi nhuận năm lên 1.140 tỷ đồng

18-11-2025 - 11:12 AM | Thị trường chứng khoán

Xếp dỡ Hải An sẽ trình ĐHĐCĐ bất thường thông qua việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2025, trong đó lợi nhuận sau thuế dự kiến tăng lên mức 1.140 tỷ đồng.

Mới đây, CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An (MCK: HAH, sàn HoSE) đã công bố tài liệu cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2025 diễn ra ngày 8/12/2025 tới đây.

Đáng chú ý, Xếp dỡ Hải An sẽ trình cổ đông xem xét và phê duyệt điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 với tổng sản lượng dự kiến 1.466.000 TEU, tăng 0,8% so với kế hoạch ban đầu; tổng doanh thu ước đạt 5.057 tỷ đồng, tăng 11%; lợi nhuận sau thuế dự đạt 1.140 tỷ đồng, tăng 31,8%.

Lý giải việc điều chỉnh nâng kế hoạch kinh doanh trong năm 2025, Xếp dỡ Hải An cho biết do căn cứ vào tình hình kinh doanh thực tế của doanh nghiệp.

Xếp dỡ Hải An muốn tăng kế hoạch lợi nhuận năm lên 1.140 tỷ đồng- Ảnh 1.

Nguồn: HAH

Được biết, Xếp dỡ Hải An muốn tăng chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận sau khi đạt được kết quả kinh doanh tích cực trong 9 tháng đầu năm.

Cụ thể, lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, Xếp dỡ Hải An mang về doanh thu thuần gần 3.791,5 tỷ đồng, tăng 36,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Sau khấu trừ đi các khoản thuế phí, doanh nghiệp báo lãi ròng đạt hơn 1.040,9 tỷ đồng, gấp 2,3 lần cùng kỳ.

Theo kế hoạch kinh doanh ban đầu, doanh nghiệp dự kiến mang về doanh thu 4.556 tỷ đồng và lợi nhuận hợp nhất sau thuế ước đạt 865 tỷ đồng trong năm 2025.

Như vậy, kết thúc 3 quý đầu năm, doanh nghiệp đã hoàn thành được 83,2% kế hoạch doanh thu và 120,3% kế hoạch lợi nhuận đã đề ra.

Tính đến ngày 30/9/2025, tổng tài sản của Xếp dỡ Hải An tăng 12,2% so với đầu năm, lên mức gần 8.265,3 tỷ đồng. Trong đó, tài sản cố định chiếm 58% tổng tài sản, ở mức hơn 4.795 tỷ đồng; các khoản phải thu ngắn hạn gần 1.351,7 tỷ đồng, chiếm 16,4% tổng tài sản.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả đang ở mức hơn 3.230,4 tỷ đồng, giảm nhẹ 2,6% so với đầu năm. Trong đó, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn gần 2.081,7 tỷ đồng, chiếm 64,4% tổng nợ.

Ngoài ra, tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường sắp diễn ra tới đây, Xếp dỡ Hải An còn trình cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của công ty năm 2025 và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.


Theo Khánh Hân

An Ninh Tiền Tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Doanh nghiệp trên sàn chứng khoán do Thủy Tiên nắm giữ hơn 20% cổ phần chuẩn bị họp bàn một việc quan trọng

Doanh nghiệp trên sàn chứng khoán do Thủy Tiên nắm giữ hơn 20% cổ phần chuẩn bị họp bàn một việc quan trọng Nổi bật

Các tỷ phú Thái Lan “bỏ túi” hơn 35.000 tỷ đồng cổ tức từ Vinamilk, Sabeco, Nhựa Bình Minh...

Các tỷ phú Thái Lan “bỏ túi” hơn 35.000 tỷ đồng cổ tức từ Vinamilk, Sabeco, Nhựa Bình Minh... Nổi bật

Phát Đạt thâu tóm dự án 239 Cách Mạng Tháng 8 từ Đại Quang Minh

Phát Đạt thâu tóm dự án 239 Cách Mạng Tháng 8 từ Đại Quang Minh

10:58 , 18/11/2025
Một doanh nghiệp thép tiếp tục “thay máu” loạt lãnh đạo cấp cao sau khi có Chủ tịch HĐQT mới

Một doanh nghiệp thép tiếp tục “thay máu” loạt lãnh đạo cấp cao sau khi có Chủ tịch HĐQT mới

10:39 , 18/11/2025
Vụ án xảy ra tại Egroup: Đề nghị truy tố shark Thủy và 28 bị can

Vụ án xảy ra tại Egroup: Đề nghị truy tố shark Thủy và 28 bị can

10:26 , 18/11/2025
3 cổ đông lớn nắm hơn 52% vốn Chứng khoán Thiên Việt sau đợt chào bán cổ phiếu

3 cổ đông lớn nắm hơn 52% vốn Chứng khoán Thiên Việt sau đợt chào bán cổ phiếu

10:25 , 18/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên