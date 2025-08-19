Xếp dỡ Hải An và Viconship bắt tay lập doanh nghiệp có vốn 1.000 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An (MCK: HAH, sàn HoSE) vừa công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về thông qua việc góp vốn thành lập doanh nghiệp mới có tên là Công ty TNHH Hải An Green Shipping Lines.

Theo đó, doanh nghiệp mới thành lập này thuộc loại hình Công ty TNHH hai thành viên trở lên, trụ sở chính được đặt tại Tầng 3, tòa nhà Hải An, km2 đường Đình Vũ, phường Đông Hải, TP.Hải Phòng.

Vốn điều lệ dự kiến là 1.000 tỷ đồng, trong đó Xếp dỡ Hải An góp 400 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ sở hữu 40% và cử ông Vũ Thanh Hải- đại diện toàn bộ phần vốn góp này.

Ảnh minh họa

Mới đây, Công ty Cổ phần Container Việt Nam (Viconship, MCK: VSC) cũng đã công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thông qua góp vốn thành lập Công ty TNHH Hải An Green Shipping Lines nêu trên.

Theo đó, Viconship sẽ góp 60% vốn điều lệ, tương đương 600 tỷ đồng và ủy quyền cho ông Tạ Công Thông- Tổng giám đốc VSC là người đại diện phần vốn góp này.

Được biết, nhóm Viconship đang sở hữu 15,307% vốn điều lệ của Xếp dỡ Hải An. Ngoài ra, ông Nguyễn Xuân Dũng- Chủ tịch HĐQT của Viconship và ông Tạ Công Thông- Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc hiện đang giữ chức vụ Thành viên HĐQT tại Xếp dỡ Hải An.

Trong một diễn biến khác, mới đây Xếp dỡ Hải An vừa có báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2024.

Theo đó, đến ngày 8/8, Xếp dỡ Hải An đã phân phối 38,96 triệu cổ phiếu trả cổ tức cho 14.293 cổ đông. Còn 1.531 cổ phiếu lẻ bị hủy bỏ.

Tỷ lệ thực hiện quyền là 10:3. Nguồn vốn được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024. Ngày chuyển giao cổ phiếu dự kiến trong tháng 9/2025.

Kết thúc đợt phát hành, Xếp dỡ Hải An nâng số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành lên mức 168,86 triệu cổ phiếu, tương đương vốn điều lệ 1.688,6 tỷ đồng.

Bên cạnh việc trả cổ tức bằng cổ phiếu, HAH còn chi trả cổ tức năm 2024 cho cổ đông bằng tiền mặt với tỷ lệ thực hiện 10%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1.000 đồng cổ tức. Ngày thanh toán dự kiến 28/8/2025.

Với gần 129,9 triệu cổ phiếu HAH đang lưu hành trên thị trường, ước tính doanh nghiệp sẽ phải chi khoảng gần 129,9 tỷ đồng cho đợt chi trả cổ tức lần này.

Được biết, phương án chi trả cổ tức nêu trên đã được các cổ đông của Xếp dỡ Hải An thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 diễn ra ngày 26/6/2025.



