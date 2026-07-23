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Xếp hạng mới nhất của hộ chiếu Việt Nam

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Singapore tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng chỉ số hộ chiếu mới nhất, với quyền nhập cảnh miễn thị thực hoặc cấp thị thực tại cửa khẩu đến 192 điểm đến. Hộ chiếu Việt Nam giảm 3 bậc trên bảng xếp hạng toàn cầu, xuống vị trí 87 thế giới.

Theo báo cáo mới nhất của Henley Passport Index, bảng xếp hạng mức độ tự do đi lại trên toàn cầu có nhiều thay đổi.

Chỉ số theo dõi mức độ tự do đi lại mà hộ chiếu của các quốc gia mang lại, dựa trên số lượng điểm đến mà người sở hữu có thể nhập cảnh không cần thị thực hoặc được cấp thị thực khi đến nơi.

Xếp hạng mới nhất của hộ chiếu Việt Nam- Ảnh 1.

Singapore sở hữu hộ chiếu quyền lực nhất thế giới. Ảnh: ST File.

Singapore tiếp tục sở hữu hộ chiếu quyền lực nhất thế giới, với khả năng nhập cảnh miễn thị thực hoặc được cấp thị thực tại cửa khẩu đến 192 điểm đến.

Khoảng cách giữa các quốc gia ngày càng nới rộng. Afghanistan đứng cuối bảng xếp hạng với chỉ 22 điểm đến miễn thị thực, tạo ra khoảng cách kỷ lục 170 điểm đến so với quốc gia đứng đầu.

Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) là quốc gia thăng hạng mạnh nhất kể từ báo cáo trước đó vào tháng 1, tăng ba bậc để cùng Nhật Bản và Hàn Quốc đứng ở vị trí thứ hai, với khả năng tiếp cận 188 điểm đến.

Thụy Điển xếp thứ ba với quyền nhập cảnh đến 187 điểm đến, tiếp theo là 11 quốc gia châu Âu đồng hạng tư.

Xếp hạng mới nhất của hộ chiếu Việt Nam- Ảnh 2.

Afghanistan đứng cuối bảng xếp hạng với chỉ 22 điểm đến miễn thị thực.

Các quốc gia đồng hạng tư, với quyền nhập cảnh đến 186 điểm đến, gồm Bỉ, Đan Mạch, Phần Lan, Pháp, Đức, Ireland, Italy, Luxembourg, Hà Lan, Na Uy và Tây Ban Nha.

Áo, Hy Lạp, Malta, Bồ Đào Nha và Thụy Sĩ đồng hạng năm với quyền nhập cảnh đến 185 điểm đến, trong khi Hungary, Ba Lan và Vương quốc Anh đứng ở vị trí thứ sáu.

Đứng ở vị trí thứ bảy là Malaysia, Australia và New Zealand, cùng với Canada và bốn quốc gia châu Âu.

Hộ chiếu Việt Nam hiện xếp thứ 87 trên toàn cầu, ngang với các quốc gia Burundi, Cameroon, Cộng hòa Trung Phi và Haiti.

Theo Ngọc Ánh

Tiền Phong

Từ Khóa:
hộ chiếu

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