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Xét xử tài xế gây tai nạn làm nữ sinh 14 tuổi tử vong: Ông nội 100 tuổi của nạn nhân đến tòa

| | Xã hội

Sáng 13/10, TAND khu vực 4 - Vĩnh Long tiếp tục mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Văn Bảo Trung - tài xế xe tải trong vụ tai nạn năm 2024 làm nữ sinh Nguyễn Ngọc Bảo Trân (14 tuổi) tử vong.

Bị cáo Nguyễn Văn Bảo Trung được đưa đến phiên tòa.

Từ sáng sớm, phía người nhà bị hại - Nguyễn Ngọc Bảo Trân có đông người đến trước trụ sở tòa án.

Bị cáo Nguyễn Văn Bảo Trung (SN 1992, ngụ xã Tam Ngãi, tỉnh Vĩnh Long) là tài xế xe tải trong vụ tai nạn giao thông ngày 4/9/2024, làm nữ sinh Nguyễn Ngọc Bảo Trân (SN 2010, ngụ xã Trà Côn, tỉnh Vĩnh Long) tử vong. Trung bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Gia đình nữ sinh Nguyễn Ngọc Bảo Trân có cả ông nội đến dự, ông năm nay 100 tuổi.

Bà Nguyễn Thị Hiền (mẹ nữ sinh Nguyễn Ngọc Bảo Trân) mang theo di ảnh con gái tới tòa.

Các luật sư bảo vệ quyền lợi phía gia đình nữ sinh.

Thư ký phiên tòa phổ biến nội quy trước giờ xét xử.

Gia đình bị hại theo dõi phiên tòa từ bên ngoài phòng xét xử.

Theo hồ sơ vụ án, sáng 4/9/2024, Nguyễn Văn Bảo Trung điều khiển xe tải đã lấn sang đường ngược chiều, sau đó chèn lên người nữ sinh Nguyễn Ngọc Bảo Trân đi xe đạp điện ở hướng ngược lại làm nữ sinh tử vong. Sau vụ tai nạn, Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn đã không khởi tố vụ án, gia đình nữ sinh Trân khiếu nại nhưng đều bị bác. Ngày 28/4/2025, ông Nguyễn Vĩnh Phúc (SN 1983, cha của Trân) dùng súng bắn vào đầu Trung, sau đó ông Phúc tự sát. Sau vụ nổ súng, các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra lại vụ tai nạn giao thông và khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Văn Bảo Trung về hành vi “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”. Liên quan đến vụ việc, Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao đã khởi tố một số cá nhân nguyên là cán bộ công an, viện kiểm sát huyện Trà Ôn cũ.

Theo Cảnh Kỳ - Nhật Huy

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