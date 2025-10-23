"Xin lỗi" vì đã từng chê điện thoại Trung Quốc: Giờ còn phải cảm ơn họ vì đã cho chúng ta có được thứ này

“Cảm ơn” điện thoại Trung Quốc?

Theo Android Central, có hai tính năng người dùng luôn tìm kiếm trên một chiếc điện thoại hơn bất kỳ yếu tố nào khác: camera xuất sắc và thời lượng pin bền bỉ.

Điều may mắn là hầu hết các điện thoại trong năm 2025 đều làm rất tốt cả hai mặt này; các thiết bị như Vivo X200 Pro, Find X8 Pro, Xiaomi 15 Ultra và Vivo X200 Ultra sở hữu camera đáng kinh ngạc, bỏ xa những gì Google và Samsung đang có, và chúng cũng có thời lượng pin tốt hơn.

Thú vị hơn là các đợt ra mắt sản phẩm năm nay đặc trưng bởi việc áp dụng rộng rãi công nghệ pin silicon. Thứ này cho phép các nhà sản xuất điện thoại Trung Quốc có thể sử dụng viên pin dung lượng lớn hơn mà không có sự khác biệt đáng kể về kích thước hay trọng lượng.

Kết quả mang đến cho hầu hết điện thoại trong năm 2025 viên pin 6.000mAh, cho thời gian sử dụng một ngày rưỡi một cách dễ dàng.

Find X9 Pro có pin 7.500mAh

Trên thực tế, nỗi lo hết pin đã là chuyện của quá khứ, và ngoại trừ chiếc iPhone Air, không có một chiếc điện thoại nào mà pin không thể thoải mái trụ được một ngày.

Điều đáng chú ý là các thương hiệu điện thoại Trung Quốc hiện đang bắt đầu trang bị pin thậm chí còn lớn hơn cho điện thoại của họ, mang đến các mẫu máy có pin 7.000mAh hoặc cao hơn.

Không ai khác, chính người dùng được hưởng lợi. Cuối cùng thì điện thoại có thể duy trì hoạt động đáng tin cậy trong hai ngày giữa các lần sạc. Vivo X300 Pro có pin 6.510mAh, còn Xiaomi 17 Pro Max và Find X9 Pro thậm chí còn có pin 7.500mAh.

Thực tế, hầu hết các thương hiệu Trung Quốc đang đi theo con đường này với các dòng điện thoại mới nhất. Ban đầu, đã có lo lắng rằng xu hướng điện thoại mỏng sẽ chiếm ưu thế nhưng điều đó đã không xảy ra.

Mọi thứ có được nhờ vào việc bổ sung hỗn hợp silicon-carbon trong cực dương (anode). Trong khi điện thoại năm 2025 chỉ có hàm lượng silicon 10% trong pin, các thương hiệu đang ngày càng sử dụng tỷ lệ silicon cao hơn, và đó là cách chúng ta có được pin lớn hơn trên những chiếc điện thoại không nặng hơn hay cồng kềnh hơn các thế hệ tiền nhiệm.

Một nhược điểm của việc này là không phải tất cả các phiên bản quốc tế đều có cùng dung lượng pin. Trong khi Vivo bán X300 Pro với pin 6.510mAh tại các thị trường châu Á, thì phiên bản dành cho thị trường châu Âu lại có viên pin 5.440mAh nhỏ hơn đáng kể.

May mắn thay, Find X9 Pro, Xiaomi 17 Pro Max và iQOO 15 dự kiến sẽ có cùng dung lượng pin ở tất cả các quốc gia, mang lại cho các thiết bị này lợi thế khác biệt so với đối thủ cạnh tranh.

Sạc cũng được “thơm lây”

Một yếu tố khác cần xem xét là công nghệ sạc; trong khi các thương hiệu Trung Quốc từng thử nghiệm với chuẩn 120W và 150W, ngành công nghiệp dường như đã ổn định ở mức sạc 90W và 100W, và điều này một lần nữa là nhờ vào việc sử dụng pin silicon.

Qua các cuộc trao đổi với các nhà xuất, rõ ràng 90W được xem là "điểm vàng" hiện nay; tốc độ này đủ nhanh để sạc đầy viên pin 7.000mAh chỉ trong một giờ mà không dẫn đến bất kỳ sự suy giảm pin không cần thiết nào.

Điều đáng chú ý hơn nữa là hầu hết điện thoại Trung Quốc hiện nay đều tích hợp chuẩn sạc USB PD (Power Delivery) với công suất ít nhất 50W, giúp việc sạc những 'gã khổng lồ' về pin này trở nên dễ dàng hơn.

Tương tự năm ngoái, những tiến bộ về pin chỉ giới hạn ở các nhà sản xuất Trung Quốc, trong khi Apple, Google và Samsung phần lớn không màng đến công nghệ pin silicon.

Mặc dù Google đã trang bị pin lớn hơn một chút trên Pixel 10 Pro Fold, rõ ràng là các thương hiệu này không có ý định sớm sử dụng pin silicon trên thiết bị của họ, qua đó nhường lại toàn bộ lợi thế cho các đối thủ Trung Quốc.

Dù người dùng rất muốn thấy một chiếc điện thoại như Samsung có thể trụ được hai ngày giữa các lần sạc, nhưng rõ ràng là chúng ta vẫn còn cách điều đó vài năm nữa.

May mắn thay, điều đó không đúng với những chiếc điện thoại Trung Quốc mới nhất. Và với việc các thiết bị pin lớn đang ra mắt ngày một nhiều, bạn sẽ được sở hữu những mẫu máy có thể dùng đến hai ngày. Còn nếu cứ mải chờ iPhone hay Samsung thì còn lâu.