Xổ số kiến thiết miền Nam trả thưởng 56.762 tỉ đồng, thu lời hơn 15.000 tỉ đồng trong 9 tháng

Tại hội nghị lần thứ 139 diễn ra ngày 24/10 tại P.Rạch Giá (An Giang), Hội đồng Xổ số kiến thiết khu vực miền Nam đã có báo cáo về tình hình hoạt động kinh doanh xổ số trong 9 tháng đầu năm 2025.

Theo thông tin trên báo Thanh niên, tại hội nghị, Hội đồng Xổ số kiến thiết (XSKT) khu vực miền Nam cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2025, hoạt động kinh doanh xổ số của khu vực tiếp tục ổn định và duy trì được tốc độ tăng trưởng.

Ảnh minh họa

Doanh số phát hành vé số truyền thống đạt 117.370 tỉ đồng, tăng 11,47% so với cùng kỳ năm 2024, đạt 75,39% kế hoạch năm 2025. Doanh thu đạt 115.727 tỉ đồng, tăng 11,59% so với cùng kỳ năm 2024, đạt 76,99% kế hoạch năm 2025. Tỷ lệ tiêu thụ vé số bình quân 98,8%; trong đó có 17/21 công ty thành viên đạt 100%.

Tổng số tiền đã chi phí trả cho khách hàng trúng thưởng là 56.762 tỉ đồng, chiếm tỷ lệ chi phí trả thưởng trên doanh thu tiêu thụ là 49,05%. Lợi nhuận đạt 15.125 tỉ đồng, tăng 12,27% so với cùng kỳ năm 2024, đạt 84,61% kế hoạch năm 2025. Từ hiệu quả sản xuất kinh doanh 21 công ty xổ số trong khu vực đã nộp ngân sách 39.936 tỉ đồng, tăng 12,84% so với cùng kỳ năm 2024 và đạt 84,32% kế hoạch năm 2025.

Bên cạnh việc kinh doanh đạt hiệu quả, các công ty XSKT khu vực miền Nam luôn quan tâm công tác phúc lợi, xã hội từ thiện. Từ nguồn kinh phí của các công ty và nguồn huy động đóng góp, trong 9 tháng đầu năm 2025, toàn khu vực đã thực hiện hoạt động phúc lợi, xã hội, từ thiện với tổng giá trị hơn 456 tỉ đồng.

Theo thông tin trên báo Người lao động, tại hội nghị lần này, Hội đồng XSKT khu vực miền Nam đề xuất Bộ Tài chính 2 phương án phát hành vé số truyền thống vào cuối năm nay.

Cụ thể, phương án 1 thực hiện như các năm trước, tăng 1 kỳ trước Tết và 3 kỳ sau Tết, hạn mức tăng là 20 tỉ đồng/kỳ xổ, mệnh giá vé 10.000 đồng; phương án 2 là tăng 1 kỳ trước Tết và 3 kỳ sau Tết, hạn mức tăng 20 tỉ đồng, thực hiện phát hành mệnh giá vé 20.000 đồng.

Để tăng tính hấp dẫn đối với mệnh giá vé 20.000 đồng, Ban Thường trực dự thảo cơ cấu giải thưởng mới với giải đặc biệt trúng 4,5 tỉ đồng.

Theo ông Nguyễn Hồng Chiến, Chủ tịch Hội đồng XSKT khu vực miền Nam, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV XSKT TP HCM, việc thống nhất in và phát hành mệnh giá vé 20.000 đồng sẽ giúp tiết kiệm chi phí, thuận tiện trong việc phân phối và phát hành từ cấp độ công ty cho đến hệ thống đại lý.