Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Xổ số miền Nam: Lộ diện người trúng nguyên cây vé số có dãy số đẹp 362662

02-02-2026 - 19:59 PM | Xã hội

Đây là lần thứ 3 giải độc đắc của xổ số miền Nam đã trúng tại xã Tràm Chim, tỉnh Đồng Tháp

Chiều 2-2, nhiều đại lý vé số liên tục chia sẻ thông tin về việc giải độc đắc có dãy số đẹp của một đài thuộc xổ số miền Nam đã tìm ra chủ nhân may mắn sau 3 ngày mở thưởng.

Xổ số miền Nam 2026: Người trúng độc đắc tại Tràm Chim với dãy số đẹp 362662 - Ảnh 1.

Nguyên cây vé số trúng độc đắc tại xã Tràm Chim. Ảnh: ĐLVS Tươi Tốt

Theo đó, giải độc đắc (dãy số 362662) và giải an ủi của vé số Long An, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Long An mở thưởng chiều 31-1, được xác định trúng tại tỉnh Đồng Tháp.

Nơi đổi thưởng cho những khách hàng trúng độc đắc và an ủi nguyên cây vé số Long An (gồm 140 tờ) là đại lý vé số Tươi Tốt ở xã Tràm Chim, tỉnh Đồng Tháp.

Trước đó, vé số An Giang, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết An Giang mở thưởng chiều 11-12-2025, giải độc đắc (dãy số 204056) lần đầu tiên "ghé" xã Tràm Chim. Nơi đổi thưởng cho một chủ nhân may mắn trúng độc đắc và an ủi vé số An Giang cũng là đại lý vé số - tiệm vàng Bảo Kim Tiến ở xã Tràm Chim.

Đến ngày 4-1, giải độc đắc (dãy số 600433) và giải an ủi của vé số Kiên Giang, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Kiên Giang mở thưởng chiều cùng ngày, cũng được xác định trúng tại xã Tràm Chim. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số - tiệm vàng Bảo Kim Tiến ở xã Tràm Chim.

Như vậy, giải độc đắc của xổ số miền Nam đã trúng lần thứ 3 tại xã Tràm Chim - nơi có Vườn Quốc gia Tràm Chim nổi tiếng. Thông tin này lập tức nhận được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Theo Thu Tâm

Người lao động

Từ Khóa:
xổ số miền nam

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa nhận thêm nhiệm vụ mới

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa nhận thêm nhiệm vụ mới Nổi bật

Thông báo quan trọng của Cục CSGT tới tất cả người dân đã bán, cho hoặc tặng xe

Thông báo quan trọng của Cục CSGT tới tất cả người dân đã bán, cho hoặc tặng xe Nổi bật

Quy định mới nhất về thời hạn bằng lái xe trong năm 2026, người dân cập nhật ngay

Quy định mới nhất về thời hạn bằng lái xe trong năm 2026, người dân cập nhật ngay

19:30 , 02/02/2026
Cục CSGT thông tin về trường hợp biển số xe phủ bùn đất không bị xử phạt

Cục CSGT thông tin về trường hợp biển số xe phủ bùn đất không bị xử phạt

18:48 , 02/02/2026
Miền Bắc sắp đón thêm đợt không khí lạnh mới, mưa rét trở lại

Miền Bắc sắp đón thêm đợt không khí lạnh mới, mưa rét trở lại

18:18 , 02/02/2026
Bảo hiểm thất nghiệp có 10 thủ tục mới, người lao động làm sai là… CHẬM TIỀN

Bảo hiểm thất nghiệp có 10 thủ tục mới, người lao động làm sai là… CHẬM TIỀN

17:59 , 02/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên