Xổ số miền Nam: Người dân Tây Ninh trúng độc đắc 5 lần chỉ trong 8 ngày

02-11-2025 - 09:30 AM | Xã hội

Kết quả xổ số miền Nam cho thấy chỉ trong vòng 8 ngày, vé số trúng giải đặc biệt đã “nổ” tại tỉnh Tây Ninh đến 5 lần

Sáng sớm 2-11, rất nhiều đại lý vé số đã chia sẻ tin vui với đại lý vé số Lan Hùng Tú ở phường Thành Điền, tỉnh Tây Ninh khi đại lý này đã đổi thưởng cho khách hàng may mắn trúng giải đặc biệt (dãy số 539631) 14 tờ vé số Bình Phước, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp Bình Phước mở thưởng ngày 1-11.

Xổ số miền Nam: Người dân Tây Ninh trúng độc đắc 5 lần chỉ trong 8 ngày- Ảnh 1.

Chị Hà Tô Phương Lan, chủ đại lý vé số Lan Hùng Tú, chia sẻ việc đổi thưởng cho khách hàng may mắn trúng đặc biệt 14 tờ vé số Bình Phước. Ảnh: ĐLVS Lan Hùng Tú

Xổ số miền Nam: Người dân Tây Ninh trúng độc đắc 5 lần chỉ trong 8 ngày- Ảnh 2.

Mạng xã hội liên tục chia thông tin vui với đại lý vé số Lan Hùng Tú ở Tây Ninh

Đại lý vé số Lan Hùng Tú cũng là một trong những đại lý thường xuyên bán trúng hoặc đổi thưởng cho khách hàng trúng những giải thưởng lớn đối với vé số truyền thống.

Như vậy, chỉ trong vòng 8 ngày, vé số trúng giải đặc biệt đã "nổ" tại tỉnh Tây Ninh đến 5 lần. Theo đó, ngày 25-10, vé số Long An do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Long An mở thưởng đã được các đại lý xác định khách hàng trúng giải đặc biệt (dãy số 248337) tại tỉnh Tây Ninh.

Đến ngày 26-10, vé số Tiền Giang, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tiền Giang mở thưởng đã được một đại lý vé số ở xã Đức Huệ, tỉnh Tây Ninh đổi thưởng cho khách hàng may mắn trúng giải đặc biệt (dãy số 351920).

Đặc biệt, trong ngày 30-10, vé số Tây Ninh, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tây Ninh mở thưởng đã xác định 14 tờ vé số trúng giải đặc biệt (dãy số 045224) tại xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh; trong khi đó, vé số Bình Thuận, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Thuận mở thưởng cũng đã được đại lý vé số Thần Tài ở xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh đổi thưởng cho một khách hàng may mắn trúng giải đặc biệt (dãy số 222305).

Theo lý giải của giới kinh doanh vé số, lý do tỉnh Tây Ninh liên tục có người dân may mắn trúng giải đặc biệt hoặc những giải thưởng lớn vì đây là một trong những địa bàn có số lượng vé số phát hành cao nhất ở khu vực phía Nam.

Theo Thu Tâm

Người lao động

