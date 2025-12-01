Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Xổ số miền Nam: Sự trùng hợp kỳ lạ của giải độc đắc vé số Bình Thuận gây sốt mạng xã hội

01-12-2025 - 08:45 AM | Xã hội

Kết quả xổ số miền Nam ghi nhận sự trùng hợp kỳ lạ của giải đặc biệt vé số Bình Thuận trúng tại một tỉnh ở miền Tây

Từ ngày 30-11 đến sáng 1-12, sau khi anh Huỳnh Phong Phú, chủ đại lý vé số Phú Vinh ở phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long chia sẻ thông tin về giải đặc biệt của xổ số miền Nam, trên mạng xã hội "dậy sóng" bởi sự trùng hợp kỳ lạ.

Xổ số miền Nam: Sự trùng hợp kỳ lạ của giải độc đắc vé số Bình Thuận gây sốt mạng xã hội- Ảnh 1.

Anh Phú và 13 tờ vé số Bình Thuận trúng độc đắc ngày 28-11-2024. Ảnh: ĐLVS Phú Vinh

Xổ số miền Nam: Sự trùng hợp kỳ lạ của giải độc đắc vé số Bình Thuận gây sốt mạng xã hội- Ảnh 2.

11 vé trúng độc đắc của vé số Bình Thuận mở thưởng ngày 27-11-2025 được anh Phú chia sẻ. Ảnh: ĐLVS Phú Vinh

Theo đó, vào ngày 28-12-2024, vé số Bình Thuận của Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Bình Thuận mở thưởng cùng ngày có giải đặc biệt (dãy số 838992) trúng tại tỉnh Trà Vĩnh (cũ). Nơi đổi thưởng cho khách hàng may mắn trúng 13 vé đặc biệt là đại lý vé số Phú Vinh ở phường 3, tỉnh Trà Vinh.

Đến ngày 27-11 vừa qua, giải đặc biệt (dãy số 310717) của vé số Bình Thuận lại tiếp tục "nổ" tại phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long. Nơi đổi thưởng cho khách hàng may mắn trúng 11 vé đặc biệt cũng là đại lý vé số Phú Vinh.

Khi anh Phú chia sẻ trên trang facebook của đại lý rằng "hoa hậu Bình Thuận năm rồi và năm nay sao trùng hợp vậy ta", lập tức nhiều đại lý vé số và khách hàng liên tục vào bình luận rất rôm rả. Trong đó, rất nhiều người vào "xin vía trúng đặc biệt".

Theo giới kinh doanh vé số, giải đặc biệt của một đài trúng tại một địa phương sau đúng một năm là chuyện hiếm gặp.

Chiều nay, xổ số miền Nam sẽ mở thưởng đối với vé số TPHCM, vé số Đồng Tháp và vé số Cà Mau.

Theo Thu Tâm

Người lao động

