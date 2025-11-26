Xổ số miền Nam: Đại lý treo bảng tìm chủ nhân trúng 140 tờ vé số

Liên quan đến giải đặc biệt của xổ số miền Nam, tối 26-11, đại lý vé số Hoàng Dũng ở xã Long Thành, tỉnh Đồng Nai đã treo thông báo "truy tìm" chủ nhân may mắn trúng 1 cây vé số (gồm 140 tờ), trong đó gồm giải đặc biệt (dãy số 625018) 14 tờ và giải an ủi 126 tờ vé số Đồng Nai, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Đồng Nai mở thưởng chiều cùng ngày.

Đại lý treo thông báo tìm người trúng 140 tờ vé số Đồng Nai. Ảnh: ĐLVS Hoàng Dũng

"Đại lý vé số Hoàng Dũng đã bán trúng đặc biệt đài Đồng Nai ngày 26-11, số 625018 (cặp 140 vé). Kính mời quý khách đến đổi" – thông báo thể hiện.

Trao đổi qua điện thoại với Báo Người Lao Động vào lúc 20 giờ 30 phút cùng ngày, ông Hoàng Dũng – chủ đại lý vé số Hoàng Dũng – xác nhận đã treo thông báo như trên.

"Đến giờ này thì đã có người đến đổi giải an ủi 50 triệu đồng/vé, còn giải đặc biệt vẫn chưa thấy người trúng đến đổi thưởng" – ông Dũng thông tin.

Mở thưởng cùng ngày với vé số Đồng Nai, giải an ủi vé số Cần Thơ đã được xác định trúng tại Đồng Tháp và Tây Ninh. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Phát Lộc ở Tây Ninh và đại lý Thanh Vân ở Đồng Tháp.