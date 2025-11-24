Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Xổ số miền Nam: Trúng đặc biệt 16,2 tỉ đồng, người đàn ông nhận chuyển khoản 4 lần trong đêm

24-11-2025 - 09:12 AM | Xã hội

Kết quả xổ số miền Nam đã xác định được 2 chủ nhân ở tỉnh Vĩnh Long trúng 10 giải đặc biệt 10 vé Đà Lạt

Sáng sớm 24-11, liên quan đến giải đặc biệt của xổ số miền Nam, thông tin từ đại lý vé số phước Phước Danh ở phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long cho biết nơi đây vừa đổi thưởng trong đêm cho một nam khách hàng may mắn trúng giải đặc biệt (dãy số 346573) 9 tờ vé số Đà Lạt, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Lâm Đồng mở thưởng chiều 23-11.

Xổ số miền Nam: Trúng đặc biệt 16,2 tỉ đồng, người đàn ông nhận chuyển khoản 4 lần trong đêm- Ảnh 1.

Xổ số miền Nam: Trúng đặc biệt 16,2 tỉ đồng, người đàn ông nhận chuyển khoản 4 lần trong đêm- Ảnh 2.

Đại lý vé số Phước Danh đã chuyển khoản 4 lần cho người đàn ông may mắn trúng đặc biệt 9 tờ vé số. Ảnh: ĐLVS Phước Danh

"Đã trả thưởng khách 9 vé đặc biệt Đà Lạt. Khách yêu cầu nhận chuyển khoản hết" – ông Lễ Hữu Phước, đại diện đại lý vé số Phước Danh, thông tin.

Cũng theo đại lý vé số Phước Danh, do số tiền trúng thưởng lớn nên đại lý đã chuyển khoản 16,2 tỉ đồng (sau khi đã trừ thuế) thông qua 4 lần chuyển khoản, gồm: 3 lần chuyển 5 tỉ đồng và 1 lần chuyển 1,2 tỉ đồng. Thời gian chuyển khoản từ 18 giờ 34 phút đến 18 giờ 44 phút.

Ngoài giải đặc biệt, đại lý vé số Phước Danh còn bán trúng giải khuyến khích 14 vé và giải 3 triệu đồng đối với 1 cây gồm 140 vé.

Cùng đổi thưởng giải đặc biệt với đại lý Phước Danh, đại lý vé số Phú Vinh ở phường Trà Vinh cho biết cũng vừa tiếp nhận một khách hàng đến đổi thưởng 1 vé Đà Lạt trúng giải đặc biệt 2 tỉ đồng.

Xổ số miền Nam: Trúng đặc biệt 16,2 tỉ đồng, người đàn ông nhận chuyển khoản 4 lần trong đêm- Ảnh 3.

Đại lý vé số Phú Vinh cũng tham gia đổi 1 vé trúng giải đặc biệt. Ảnh: ĐLVS Phú Vinh

Hôm nay, xổ số miền Nam sẽ mở thưởng đối với vé số TP HCM, vé số Đồng Tháp và vé số Cà Mau.

Theo Thu Tâm

Người lao động

