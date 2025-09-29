Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Xóa sổ quán karaoke Venus nổi tiếng ở Quảng Ngãi, khởi tố 35 người

29-09-2025 - 20:55 PM | Xã hội

Kết quả kiểm tra, công an phát hiện hàng chục "dân chơi" dương tính ma túy trong quán karaoke Venus ở Quảng Ngãi.

Ngày 29-9, nguồn tin từ Công an tỉnh Quảng Ngãi, cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 35 đối tượng về các tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy," "Tàng trữ trái phép chất ma túy," "Mua bán trái phép chất ma túy" và "Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy" tại quán karaoke Venus.

Xóa sổ quán karaoke Venus nổi tiếng ở Quảng Ngãi, khởi tố 35 người- Ảnh 1.

Công an phong tỏa quán karaoke Venus nổi tiếng ở Quảng Ngãi

Các đối tượng này liên quan đến chuyên án kiểm tra quán karaoke Venus nằm trên đường Tôn Đức Thắng, phường Nghĩa Lộ do Cục Cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy (C04) Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Quảng Ngãi tiến hành vào ngày 15-9.

Xóa sổ quán karaoke Venus nổi tiếng ở Quảng Ngãi, khởi tố 35 người- Ảnh 2.

Lực lượng chức năng đưa hàng chục người về trụ sở

Theo điều tra, quán karaoke Venus do người đàn ông ở xã An Phú làm chủ. Tụ điểm này được biết đến là một trong những nơi giải trí cao cấp, nổi bật tại Quảng Ngãi, rộng hàng trăm m2. Cơ sở có hơn 10 phòng hát, quy tụ nhiều dân chơi ở Quảng Ngãi và một số tỉnh thành lân cận.

Sau thời gian theo dõi, lúc hơn 0 giờ ngày 15-9, khoảng 100 cảnh sát thuộc Công an tỉnh quảng Ngãi và Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04, Bộ Công an) ập vào quán karaoke Venus . Lúc này, nhiều thanh niên đang phê ma túy cùng các nữ tiếp viên. Qua test nhanh, công an phát hiện hàng chục người dương tính ma túy.

Lực lượng chức năng đã dùng xe chuyên dụng đưa hàng chục thanh niên (cả nam lẫn nữ) về trụ sở Công an.

Bên ngoài, công an cũng khám xét ôtô của các dân chơi, trong đó nhiều xe biển số Đà Nẵng, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Theo T. Trực

Người lao động

