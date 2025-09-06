Xôi gà lễ, cỗ cúng rằm tháng 7 giá gần 1 triệu đồng hút khách tại 'chợ nhà giàu'

Từ sáng sớm 6/9, chợ Hàng Bè (Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã có đông khách đến mua gà, xôi cùng nhiều lễ vật khác để chuẩn bị mâm cúng Rằm tháng 7.

Chủ cửa hàng gà cúng cho biết, gà ngậm hoa hồng đặt trên mâm xôi được nhiều khách hàng ưu chuộng bởi sự đẹp mắt và tiện dụng. "Cỗ này làm rất mất thời gian, nên chúng tôi chỉ nhận đặt số lượng nhất định mỗi ngày", chị nói.

"Mâm cỗ cúng này của nhà tôi từ sáng đến giờ có hơn 30 khách đặt hàng rồi, thông thường mâm cỗ kiểu này được ưa chuộng vào ngày cúng thần tài hơn, còn những ngày rằm thường khách mua xôi, gà và đồ cúng nấu sẵn hơn" anh Hoài Nam, một chủ hàng, cho biết.