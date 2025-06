Xôn xao cảnh tượng “kỳ dị” tại concert Kim Jae Joong ở Hà Nội: Cả SVĐ như zombie săn mồi!

Tối ngày 14/6, đêm nhạc 2025 KIM JAE JOONG ASIA TOUR CONCERT Beauty in Chaos đã chính thức khai màn tại Cung Thể thao Tổng hợp Quần Ngựa, Hà Nội. Đây cũng là lần đầu tiên Kim Jae Joong tổ chức tour concert solo đầu tiên ở miền đất Thủ đô, đồng thời cũng là chặng đầu tiên tại khu vực Đông Nam Á.

Thực hiện đúng lời hứa sau nhiều lần bày tỏ sự yêu mến với Việt Nam, chương trình thu hút đông đảo người hâm mộ không chỉ từ Thủ đô mà còn từ khắp các tỉnh thành trên cả nước. Tại đây, đại gia đình V-Babies cùng hòa chung 1 nhịp đập, sát lại gần nhau hơn qua âm nhạc và hành trình hơn 20 năm theo đuổi đam mê của Kim Jae Joong.



Đêm nhạc thu hút đông đảo người hâm mộ không chỉ từ Thủ đô mà còn từ khắp các tỉnh thành trên cả nước

Nam ca sĩ đã cháy hết mình trên sân khấu suốt hơn 2 tiếng, đem đến set diễn 20 ca khúc làm nên tên tuổi, trải dài sự nghiệp của mình như Welcome To My Wild World, Good Morning Night, Glorious Day, I AM U… Đặc biệt, anh chàng còn hâm nóng bầu không khí khi thể hiện toàn bộ track nhạc thuộc album mới nhất Beauty In Chaos.

Nam ca sĩ đã cháy hết mình trên sân khấu suốt hơn 2 tiếng, đem đến set diễn 20 ca khúc làm nên tên tuổi

Đúng với sở trường, Kim Jae Joong hoá thành 1 rockstar đúng nghĩa, thả mình vào không gian nhạc rock mãnh liệt và bùng nổ. Vừa hát live như nuốt mic, lên nốt cao liên tục, vừa khuấy động khắp sân khấu, nam thần 8x đã chứng minh đẳng cấp của 1 huyền thoại Kpop gen 2 với kinh nghiệm chạy tour “mòn đế giày”. Ở ngưỡng U40, “ông tổ visual” vẫn đẹp bất chấp thời gian, da dẻ vẫn trắng sáng mịn màng như tỏa nắng trên sân khấu.



Nam thần 8x đã chứng minh đẳng cấp của 1 huyền thoại Kpop gen 2 với kinh nghiệm trình diễn máu lửa

Đặc biệt, máy quay đã bắt trọn cảnh tượng cả SVĐ như xê dịch theo từng bước chân của Kim Jae Joong khi anh chàng xuống khán đài, đi giao lưu với fan qua từng dãy ghế. Có thể nói, Kim Jae Joong đi đến đâu, đám đông khán giả đuổi theo đến đó, tưởng như 1 cảnh phim zombie săn mồi. Điều này càng khẳng định sức hút của nam nghệ sĩ vẫn không đổi sau hơn 20 năm làm nghề.

Đám đông fan lũ lượt kéo nhau đi theo nam nghệ sĩ, tạo nên cảnh tượng như phim zombie

Đội ngũ an ninh phải đi theo Kim Jae Joong để đảm bảo an ninh trật tự và an toàn

Càng về cuối chương trình, người hâm mộ không khó để nhận ra Kim Jae Joong toàn thân chuyển đỏ vì nóng. Nếu ở dưới khán đài nóng 1 thì trên sân khấu phải nóng 10. Thời tiết Hà Nội gần đây trở nên oi bức hơn khi vào hè - được cho là không lý tưởng đối với 1 nghệ sĩ đến từ miền khí hậu ôn đới. Tuy nhiên, Kim Jae Joong vẫn bất chấp cái nóng, trình diễn bốc lửa hết mình, xứng danh “phổi vương”.



Kim Jae Joong vẫn bất chấp cái nóng, trình diễn bốc lửa hết mình, xứng danh “phổi vương”

Hội trai xinh gái đẹp V-Babies xúng xính váy áo theo dress-code là màu trắng. Đội ngũ ekip và lực lượng an ninh được bố trí quanh SVĐ để đảm bảo trật tự. Hệ thống âm thanh và ánh sáng được lắp đặt và tận dụng triệt để nhằm tô điểm cho chất nhạc rock của Kim Jae Joong.

Hội trai xinh gái đẹp V-Babies xúng xính váy áo theo dress-code là màu trắng

Cho tới khi kết thúc buổi concert, người hâm mộ không ngừng xao xuyến và hạnh phúc trước khả năng fanservice của Kim Jae Joong, vừa trò chuyện vừa tay bắt mặt mừng. Khép lại đêm nhạc, nam thần Kpop cúi đầu cảm ơn khán giả, gửi lời cảm ơn tới V-Babies đã tới chung vui và cùng nhau quẩy hết mình trong đêm nhạc. Anh còn bật mí sẽ quay trở lại, đồng thời sẽ bàn bạc với Kim Junsu cho 1 đêm nhạc trong tương lai.