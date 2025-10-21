XOR x Elle: Chiêm ngưỡng BST điện thoại xa xỉ lấy cảm hứng từ đá quý

Với bộ sưu tập này, XOR đã thành công định hình chuẩn mực mới của "luxury tech": nơi công nghệ và phong cách sống được tôn vinh trong thiết kế Anh quốc.

BST XOR Her Signature - Khi công nghệ và phong cách gặp nhau trong một biểu tượng của thời đại

Được thiết kế bởi Hutch Hutchison – huyền thoại đứng sau những biểu tượng đầu tiên của Vertu – Her Signature Collection là bản giao hưởng giữa tinh hoa thủ công và cảm quan thời trang.

Mỗi chiếc điện thoại được lắp ráp thủ công tại Anh Quốc bởi những nghệ nhân bậc thầy, sử dụng vật liệu quý hiếm hàng đầu thế giới: khung titanium grade 5 của ngành hàng không, mặt kính sapphire nguyên khối, bàn phím ceramic tinh xảo, và da bê thuộc thủ công tại Pháp.

Vẻ đẹp được tôn vinh bằng ánh sáng và sắc màu

Lấy cảm hứng từ thế giới đá quý, bộ sưu tập gồm năm sắc màu biểu tượng – mỗi gam màu là một cá tính, một tuyên ngôn riêng của người phụ nữ hiện đại:

XOR Titanium X2 Amber – sắc hổ phách rực rỡ của hoàng hôn, biểu tượng của sự tự tin và độc lập.

XOR Titanium X2 Rose – hồng ngọc thanh nhã, gợi vẻ tinh tế và gu thẩm mỹ cổ điển.

XOR Titanium X2 Cherry – đỏ ngọc hồng nồng nàn, tượng trưng cho sức hút và tinh thần dẫn dắt.

XOR Titanium X2 Cocoa – nâu mắt hổ trầm lắng, phản chiếu chiều sâu và bản lĩnh vững vàng.

XOR Titanium X2 Cactus – xanh ngọc lục bảo tươi mới, hiện thân của tự do và năng lượng sống.

Khi an toàn trở thành chuẩn mực xa xỉ

Ẩn sau vẻ ngoài thanh lịch là XOR OS, hệ điều hành độc quyền được phát triển tại Anh, mang đến bảo mật cấp độ cao nhất. Từ mã hóa tin nhắn, cuộc gọi, tệp tin, đến hệ thống kiểm soát truy cập nhiều tầng, mọi dữ liệu cá nhân đều được bảo vệ tuyệt đối.

Tính năng XOR Shield giúp người dùng chủ động kiểm soát quyền riêng tư, phát hiện và ngăn chặn các truy cập khả nghi. Cảm biến chất lượng không khí – chi tiết tinh tế phản ánh triết lý "bảo vệ toàn diện" – thể hiện chiều sâu trong tư duy thiết kế Anh Quốc.

Phong cách sống đẳng cấp của phái đẹp hiện đại

Tại Lotte Gala Beautivere 2025, không gian trưng bày của XOR thu hút sự chú ý đặc biệt từ giới mộ điệu. Giữa những biểu tượng thời trang và sắc đẹp, XOR mang đến một triết lý sống thời thượng: điện thoại không chỉ là công cụ, mà là tuyên ngôn phong cách, một món trang sức công nghệ phản chiếu khí chất và gu thẩm mỹ của chủ nhân.

Her Signature Collection không chỉ là một bộ sưu tập – đó là một di sản dành cho phụ nữ hiện đại, nơi công nghệ, nghệ thuật và bản lĩnh hòa làm một, tạo nên vẻ đẹp vượt thời gian.

Sản phẩm hiện có mặt tại các boutique và đại lý ủy quyền của XOR:

XOR Boutique – 17 Hàng Bài, Cửa Nam, Hà Nội

XOR Showroom - 5 Nguyễn Thị Duệ, Yên Hoà, Hà Nội

TimePiece Luxury – 26 Điện Biên Phủ, Ba Đình, Hà Nội

Russia Luxury – 234 Thái Hà, Ô Chợ Dừa, Hà Nội

Toàn Cầu Luxury – 44 Hai Bà Trưng, Cửa Nam, Hà Nội

The Watch Club – 81 Nguyễn Du, Hà Nội & 94 Phạm Ngọc Thạch, TP. HCM

Website: www.xor.inc

Fanpage: facebook.com/xorvn