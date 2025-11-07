Xót xa hàng chục con trâu ở Đắk Lắk bị ngạt nước chết do bão số 13

Sáng 7/11, lãnh đạo xã Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk xác nhận với Tiền Phong : Hàng chục con trâu trên địa bàn xã bị chết do cơn bão số 13 gây ra.

Đàn trâu chết nằm la liệt.

Theo vị lãnh đạo này, chính quyền địa phương đã huy động các chủ cơ sở kinh doanh đến hiện trường thu mua trâu chết, nhằm giúp bà con giảm bớt thiệt hại và thu hồi phần nào vốn liếng sau bão. Mưa lớn cũng gây ngập nhiều vùng trên địa bàn, tuy nhiên thiệt hại không đáng kể.

Thượng tá Nguyễn Đức Hiếu - Trưởng Công an xã Ea Súp cho biết đơn vị đang cùng UBND xã thống kê chi tiết về thiệt hại. Tuy nhiên, thông tin ban đầu có khoảng 20 con trâu bị chết, trị giá trên 100 triệu đồng.