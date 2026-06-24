Xu hướng du lịch thông minh của người Việt: quản lý chi tiêu để hành trình thêm trọn vẹn

Nên việc làm sao để tối ưu chi phí cho cả chuyến du lịch trở thành bài toán được nhiều người quan tâm.

Từ săn vé rẻ đến tối ưu tổng ngân sách chuyến đi

Nếu trước đây, người tiêu dùng thường tập trung săn vé máy bay giá rẻ để tiết kiệm chi phí, thì nay cách tiếp cận đã thay đổi, người tiêu dùng quan tâm nhiều hơn đến hiệu quả chi tiêu của toàn bộ chuyến đi. Bởi trên thực tế, chi phí lưu trú, ăn uống, mua sắm và các trải nghiệm tại điểm đến thường chiếm tỷ trọng không nhỏ trong tổng ngân sách. Chị Mỹ Linh (TP.HCM), một nhân viên văn phòng thường xuyên đưa gia đình đi du lịch vào dịp hè, cho biết hiện chị không chỉ tìm kiếm một ưu đãi riêng lẻ mà ưu tiên những giải pháp giúp tiết kiệm ở nhiều hạng mục cùng lúc. "Nếu giảm được chi phí vé máy bay, khách sạn hoặc nhận hoàn tiền khi thanh toán thì phần ngân sách đó có thể dành cho các trải nghiệm khác của cả gia đình. Nhờ vậy chuyến đi vừa thoải mái hơn, vừa không vượt quá kế hoạch tài chính đã dự tính", chị chia sẻ.

Xu hướng này đang hình thành nên cách tiếp cận "du lịch thông minh" – nơi việc quản lý và tối ưu chi phí du lịch không còn là đơn lẻ, mà là cả hành trình và không tách rời khỏi việc chọn đúng công cụ thanh toán.

Khi thẻ thanh toán trở thành công cụ tối ưu chi phí

Cùng với sự phát triển của thanh toán số, thẻ ngày càng hiện diện ở hầu hết các điểm chạm trong một chuyến đi: từ đặt vé máy bay, khách sạn, mua vé tham quan cho đến thanh toán ăn uống, mua sắm tại điểm đến.

Điều này khiến việc lựa chọn thẻ không còn đơn thuần là lựa chọn một phương thức thanh toán thuận tiện, mà trở thành lựa chọn một công cụ hỗ trợ quản lý và tối ưu ngân sách.

Nắm bắt nhu cầu đó, nhiều ngân hàng đẩy mạnh các chương trình ưu đãi dành cho nhóm khách hàng du lịch. Đơn cử như tại BVBank hiện đang triển khai nhiều ưu đãi liên quan đến vé máy bay, khách sạn và mua sắm dành cho chủ thẻ tín dụng BVBank. Cụ thể, chủ thẻ BVbank có thể tiếp cận các ưu đãi vé máy bay lên đến 1 triệu đồng, giảm giá đến 15% tại hệ thống khách sạn toàn cầu cùng nhiều chương trình hoàn tiền, ưu đãi mua sắm và ăn uống. Với những gia đình đông thành viên hoặc nhóm bạn đi du lịch cùng nhau, đây là khoản tiết kiệm đáng kể ngay từ bước đầu tiên. Ngoài ra, chủ thẻ còn được hưởng ưu đãi giảm đến 15% tại hệ thống khách sạn toàn cầu.

Theo chị Mỹ Linh, những khoản ưu đãi này tạo ra khác biệt rõ rệt về mặt chi phí khi cộng dồn trong suốt hành trình. "Khoản tiết kiệm từ vé máy bay, khách sạn hay hoàn tiền có thể không quá lớn ở từng giao dịch, nhưng khi cộng lại cho cả chuyến đi thì rất đáng kể, đặc biệt với gia đình có trẻ nhỏ", chị cho biết.

Không chỉ trong du lịch, nhiều khách hàng cũng bắt đầu tận dụng ưu đãi thẻ cho các nhu cầu chi tiêu thường ngày. Anh Thành Phước (Đồng Nai) cho biết trước đây anh ít quan tâm đến các chương trình ưu đãi đi kèm thẻ. Tuy nhiên sau một thời gian sử dụng, anh nhận thấy giá trị tiết kiệm từ nhiều giao dịch nhỏ cộng lại là con số đáng kể. "Mỗi lần giảm vài chục hay vài trăm nghìn đồng có thể không quá lớn, nhưng khi tích lũy trong vài tháng thì khác biệt khá rõ. Quan trọng là mình vẫn giữ nguyên thói quen chi tiêu nhưng nhận được thêm giá trị", anh chia sẻ.

Đối với nhóm khách hàng thường xuyên công tác nước ngoài, lợi ích của thẻ còn nằm ở khả năng quản lý ngân sách và theo dõi giao dịch minh bạch hơn.

Anh Hoàng Anh (TP.HCM), một quản lý kinh doanh thường xuyên di chuyển giữa Việt Nam và Nhật Bản, cho biết việc sử dụng thẻ BVBank JCB giúp anh kiểm soát chi phí dễ dàng hơn, đồng thời tận dụng được các ưu đãi liên quan đến khách sạn và chi tiêu quốc tế. "Việc sử dụng thẻ giúp tôi dễ dàng theo dõi chi phí hơn, đồng thời tận dụng được các ưu đãi liên quan đến khách sạn hoặc chi tiêu quốc tế. Đây là những lợi ích có thể nhìn thấy ngay trong mỗi chuyến đi chứ không chỉ là các chương trình khuyến mại ngắn hạn.", anh chia sẻ.

Từ ưu đãi đến thói quen sử dụng thực tế

Việc người dùng ngày càng tận dụng thẻ trong nhiều tình huống chi tiêu cũng phản ánh xu hướng dịch chuyển rõ hơn trên thị trường thanh toán. Đối với các ngân hàng, trong lĩnh vực thanh toán, thành công của một sản phẩm không chỉ nằm ở số lượng phát hành mà còn ở mức độ sử dụng thực tế của khách hàng. Các chỉ số như tỷ lệ kích hoạt, doanh số giao dịch hay mức tăng trưởng chi tiêu quốc tế ngày càng trở thành thước đo quan trọng cho thấy sản phẩm đã thực sự đi vào đời sống và được khách hàng tin dùng hay chưa.

Đó cũng là lý do BVBank vừa được Tổ chức thẻ quốc tế JCB vinh danh với 7 giải thưởng trong năm 2025. Bên cạnh các hạng mục về phát hành thẻ, ngân hàng còn được ghi nhận ở nhiều chỉ số phản ánh trực tiếp hành vi sử dụng của khách hàng như tăng trưởng kích hoạt thẻ, tăng trưởng chi tiêu, tăng trưởng chi tiêu quốc tế và doanh số giao dịch.

Nhìn từ góc độ người tiêu dùng, những con số này cho thấy thẻ ngày càng được sử dụng như một công cụ tối ưu chi tiêu cho đời sống thường nhật cũng như các hành trình trải nghiệm. Suy cho cùng, một chuyến đi thông minh không chỉ được đo bằng số điểm đến hay những bức ảnh mang về, mà còn ở cách mỗi người quản lý ngân sách để tận hưởng hành trình một cách hiệu quả hơn.