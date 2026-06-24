TPBank được Bộ Công an trao Bằng khen vì thành tích xuất sắc trong phòng, chống tội phạm công nghệ cao

Chiều 23/6, tại trụ sở Bộ Công an (BCA) (Hà Nội), Hội nghị ký kết Kế hoạch thực hiện Quy chế phối hợp giữa Bộ Công an và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong công tác phòng, chống lừa đảo trực tuyến đã được tổ chức.

Hội nghị có sự tham dự của Đại tướng Lương Tam Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng - Thứ trưởng Bộ Công an; ông Phạm Đức Ấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; ông Phạm Tiến Dũng - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cùng lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Công an, Ngân hàng Nhà nước và nhiều tổ chức tín dụng.

Trong khuôn khổ hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công an đã trao Bằng khen cho 6 đơn vị có thành tích xuất sắc đột xuất, gồm hai đơn vị thuộc Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) và bốn ngân hàng thương mại. Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) là một trong số ít ngân hàng được vinh danh nhờ những đóng góp nổi bật trong triển khai các giải pháp phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Chủ động xây dựng nhiều lớp “lá chắn số” bảo vệ khách hàng

Trong bối cảnh các hình thức lừa đảo trực tuyến ngày càng gia tăng với thủ đoạn liên tục biến đổi và tinh vi hơn, TPBank xác định công tác phòng, chống gian lận không chỉ là nhiệm vụ chính trị quan trọng mà còn mang ý nghĩa thiết thực trong việc bảo vệ khách hàng, bảo đảm an toàn cho hệ thống tài chính và tối ưu hóa công tác quản trị rủi ro.

Là ngân hàng tiên phong về công nghệ, TPBank liên tục đầu tư vào hạ tầng số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data) và các hệ thống phân tích giao dịch theo thời gian thực nhằm nâng cao năng lực nhận diện, phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường. Nhiều lớp bảo vệ được triển khai đồng bộ trên toàn hệ thống, từ xác thực sinh trắc học, giám sát giao dịch, cảnh báo rủi ro theo thời gian thực đến các chương trình truyền thông nâng cao nhận thức của khách hàng về các phương thức lừa đảo mới.

Đặc biệt, TPBank là một trong những ngân hàng chủ động phối hợp chặt chẽ với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) để triển khai các giải pháp phòng chống gian lận trên môi trường số.

Ngân hàng đã kết nối hệ thống SIMO và danh sách cảnh báo, chặn giao dịch từ A05, qua đó đồng bộ cảnh báo trên toàn bộ các kênh giao dịch của TPBank. Đến nay, gần 52.000 giao dịch chuyển tiền tới các tài khoản nghi ngờ gian lận, giả mạo đã được hệ thống cảnh báo kịp thời. Gần 300 tỷ đồng giao dịch đáng ngờ đã được tạm thời ngăn chặn, góp phần bảo vệ tài sản của khách hàng cũng như hỗ trợ cơ quan chức năng trong công tác đấu tranh với tội phạm công nghệ cao.

Các cảnh báo được thực hiện hoàn toàn tự động, giúp khách hàng nhận biết rủi ro ngay trước khi hoàn tất giao dịch. Cơ chế này không chỉ góp phần bảo vệ tài sản của người dùng mà còn hỗ trợ cắt đứt chuỗi luân chuyển dòng tiền của các đối tượng lừa đảo, qua đó nâng cao hiệu quả phòng ngừa tội phạm công nghệ cao và xây dựng môi trường tài chính số an toàn hơn cho người dân.

Song song với việc ứng dụng công nghệ, TPBank cũng thường xuyên phối hợp với các cơ quan quản lý, cập nhật các kịch bản lừa đảo mới, tăng cường công tác truyền thông nhằm nâng cao nhận thức và kỹ năng phòng vệ của khách hàng trên không gian mạng.

Chung tay xây dựng môi trường tài chính số an toàn

Việc được Bộ Công an trao tặng Bằng khen là sự ghi nhận đối với những nỗ lực của TPBank trong việc chủ động ứng dụng công nghệ, phối hợp với các cơ quan quản lý nhằm bảo vệ khách hàng và góp phần xây dựng môi trường giao dịch tài chính số an toàn, minh bạch.

Ông Nguyễn Hưng, Tổng Giám đốc TPBank, chia sẻ: "Đối với TPBank, phòng chống lừa đảo trực tuyến không chỉ là yêu cầu về quản trị rủi ro mà còn là cam kết bảo vệ niềm tin của khách hàng trong kỷ nguyên số. Chúng tôi xác định công nghệ phải đi trước một bước, liên tục được cập nhật để tạo ra những lớp bảo vệ ngày càng thông minh và hiệu quả hơn. Việc được Bộ Công an ghi nhận là niềm vinh dự lớn, đồng thời cũng là động lực để TPBank tiếp tục đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ, tăng cường phối hợp với các cơ quan quản lý và chung tay xây dựng một môi trường tài chính số an toàn, minh bạch cho người dân và doanh nghiệp."

Trong thời gian tới, TPBank sẽ tiếp tục đẩy mạnh đầu tư công nghệ, tăng cường chia sẻ dữ liệu, phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, Ngân hàng Nhà nước và các đơn vị liên quan nhằm nâng cao hiệu quả phòng, chống tội phạm công nghệ cao, góp phần xây dựng hệ sinh thái tài chính số an toàn, bền vững và củng cố niềm tin của khách hàng đối với các dịch vụ tài chính số.