Xu hướng mới trên thị trường xe máy điện Việt Nam

Trong bối cảnh các thành phố lớn như Hà Nội và TP.HCM có lộ trình hạn chế và cấm xe máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch từ năm 2026, việc chuyển đổi sang xe máy điện được xem là xu thế tất yếu.

Để thúc đẩy quá trình này, hai thành phố đã và đang nghiên cứu một loạt chính sách để hỗ trợ người dân tiếp cận phương tiện xanh . Bên cạnh đó, các hãng xe máy trong nước cũng đang có những động thái khác nhau nhằm hỗ trợ người tiêu dùng chuyển đổi từ xe máy chạy xăng sang xe máy điện .

Ngoài những chương trình hỗ trợ về giá, bảo hành, thu xăng đổi điện đã quen thuộc, một xu hướng mới đang xuất hiện ở các hãng xe máy tại Việt Nam đó là chạy đua triển khai mô hình trạm đổi pin .

Mô hình này được đánh giá có thể giải quyết các mối lo về thời gian sạc, thời gian chờ do không có chỗ sạc, đồng thời không yêu cầu người dùng phải thay đổi thói quen khi chuyển từ xe xăng sang xe điện. Đây cũng là một giải pháp đã được nhiều thị trường xe máy lớn ứng dụng thành công, điển hình như ở Trung Quốc .

Mới đây nhất, thương hiệu xe máy điện hàng đầu Việt Nam là VinFast công bố kế hoạch thiết lập mạng lưới trạm đổi pin với 150.000 trạm trên toàn quốc. Trước mắt, hãng sẽ lắp đặt 1.000 trạm ngay trong tháng 10, tiến đến đạt 50.000 trạm đổi pin cho xe máy điện vào cuối năm 2025 và kỳ vọng hoàn tất toàn bộ hệ thống trong 3 năm tới.

Thiết kế trạm đổi pin xe máy điện VinFast.

Song song với đó, hãng sẽ bổ sung phiên bản đổi pin cho dòng xe Evo với tên gọi Evo Max, ra mắt vào tháng 10 với mức giá 20 triệu đồng. Ba dòng xe đổi pin mới khác sẽ được ra mắt sau gồm Feliz Max, Verox Max và Drift Max.

Thực tế, đây không phải lần đầu tiên VinFast triển khai dịch vụ đổi pin cho xe máy điện. Vào cuối năm 2018, hãng từng triển khai dịch vụ đổi pin tại chuỗi siêu thị và cửa hàng tiện lợi cho các mẫu Impes, Ludo, Klara S. Tuy nhiên, chương trình này đã được VinFast cho dừng hoạt động vài năm trước vì kém hiệu quả.

Cũng liên quan tới xe máy điện VinFast, V-Green và FPT Retail mới đây đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác phát triển mạng lưới trạm sạc ô tô điện và trạm đổi pin xe máy điện VinFast tại chuỗi cửa hàng FPT Shop trên toàn quốc trong năm 2025.

Trong khi đó, một doanh nghiệp trong nước khác là TMT Motors từng tuyên bố sớm tham gia thị trường xe máy điện, đồng thời đầu tư phát triển mô hình trạm đổi pin công cộng tại Việt Nam. Tuy nhiên, doanh nghiệp này không nêu rõ chi tiết kế hoạch.

Ngoài các đơn vị trên, Honda Việt Nam cũng đang triển khai dịch vụ đổi pin xe máy điện, áp dụng cho mẫu CUV e: . Nhưng thay vì xây dựng hệ thống trạm đổi pin công cộng, hãng xe máy Nhật tận dụng hệ thống 19 đại lý ủy quyền chính hãng (HEAD) trên toàn quốc.

Pin của Honda CUV e: có thể tháo rời và hoán đổi nhanh chóng.

Trước đó, Selex Motor là đơn vị tiên phong và duy nhất triển khai mô hình đổi pin xe máy điện với 90 trạm trên cả nước. Tuy nhiên, độ nhận diện của thương hiệu này chưa cao, do các sản phẩm xe máy điện Selex chủ yếu tập trung vào nhóm khách hàng là tài xế chở khách hoặc chở hàng.

Nhìn chung, việc đầu tư triển khai mô hình đổi pin cũng cho thấy sự nghiêm túc và cam kết của các doanh nghiệp đối với lĩnh vực xe máy điện tại Việt Nam.

Tuy nhiên, theo giới chuyên gia, để mô hình này hoạt động hiệu quả cần có một sự tiêu chuẩn hóa về khối pin, để cho phép tương thích với nhiều loại xe máy điện khác nhau. Điều này đòi hỏi sự chung tay từ các hãng xe và công ty công nghệ, cùng ngồi lại để đàm phán phát triển một loại pin cùng tiêu chuẩn về kiểu dáng và kích thước, từ đó có thể sử dụng chung khi đổi pin.



