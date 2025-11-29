Xu hướng ngân hàng toàn cầu: Chăm sóc khách VIP bằng lối sống

Sự trỗi dậy của nhu cầu kiến tạo khoảnh khắc

Theo EY Global Wealth Research Report 2025, quy mô nhóm khách hàng giàu toàn cầu bao gồm affluent và HNW đang mở rộng nhanh hơn dự báo trong ba năm trở lại đây, phản ánh sự phục hồi mạnh mẽ của tài sản và tốc độ tích luỹ của tầng lớp thu nhập cao.

Song song với sự gia tăng về số lượng, kỳ vọng của nhóm khách hàng này đã thay đổi rõ rệt. EY cho thấy 73% người giàu mong đợi một dịch vụ quản lý tài sản toàn diện, thay vì chỉ tập trung vào tư vấn đầu tư; 66% ưu tiên các dịch vụ được cá nhân hoá sâu theo nhu cầu sống và 64% đánh giá trải nghiệm & đặc quyền giá trị gia tăng là yếu tố cốt lõi trong mối quan hệ với nhà cung cấp dịch vụ.

Các chuyên gia nhận định, mặc dù xu hướng này không còn mới, nhưng đã tăng tốc một cách ngoạn mục. Nếu như các dịch vụ gia tăng trước đây thường được xem như một lựa chọn đi kèm, thì kết quả từ EY Global Wealth Research Report khẳng định nó đã trở thành yêu cầu tối cần thiết. Sự chuyển hóa này phản ánh một bước tiến lớn trong tâm lý khách hàng: Từ chỗ hài lòng với các trải nghiệm chung chung, giờ đây họ đòi hỏi sự cá nhân hóa sâu sắc và những giá trị kết nối đích thực.

Như tại Singapore, DBS Treasures từ lâu đã thay vì chỉ tập trung vào sản phẩm tài chính, họ đầu tư vào những không gian gặp gỡ mang tính chọn lọc, từ các hoạt động văn hóa, nghệ thuật đến những chương trình phát triển thế hệ kế thừa, tạo nên một hệ sinh thái tinh tế, gắn kết và có chiều sâu.

Hay định chế tài chính hơn 113 năm tuổi của Thụy Sĩ - UBS, cũng cho thấy cách tiếp cận toàn diện đối với khách hàng siêu giàu. Họ trở thành đối tác chiến lược của các hoạt động đẳng cấp toàn cầu như Art Basel hay Giải đua thuyền America’s Cup. Khách hàng không chỉ có quyền tham dự, mà còn được tiếp cận những trải nghiệm hậu trường, gặp gỡ nghệ sĩ, vận động viên hay đội đua - những đặc quyền mà công chúng không thể tiếp cận.

Chính những trải nghiệm "bên trong cuộc chơi" này tạo ra sự gắn kết bền vững giữa ngân hàng và các gia đình giàu có nhiều thế hệ.

Việt Nam: Thị trường đầy tiềm năng cho trải nghiệm khách hàng VIP

Nếu các thị trường phát triển đã định hình chuẩn mới cho phân khúc thượng lưu, thì Việt Nam đang bước vào giai đoạn tăng tốc, nơi tầng lớp khách hàng giàu mở rộng nhanh chóng và ngày càng tinh tế trong nhu cầu.

Theo Knight Frank Wealth Sizing Model 2024, Việt Nam hiện có hơn 5.400 cá nhân sở hữu từ 10 triệu USD trở lên, tăng trưởng đều đặn 2,4 - 5% mỗi năm. Tầng lớp siêu giàu cũng được dự báo đạt gần 1.000 người vào năm 2028 - một nền tảng vững chắc cho các dịch vụ tài chính cao cấp được cá nhân hóa sâu sắc và gắn với phong cách sống tinh tế.

Đáp lại chuyển động này, nhiều tổ chức tài chính tại Việt Nam đã chủ động đầu tư vào các mô hình phục vụ giới thượng lưu: Từ hội thảo chuyên môn, các sự kiện kết nối doanh nhân đến hoạt động âm nhạc - thể thao - ẩm thực riêng tư. Đây không còn là "đặc quyền đi kèm" mà đã trở thành công cụ xây dựng quan hệ và mở rộng hệ sinh thái giá trị cho khách hàng VIP.

Giải Golf SHB Fusion dành cho khách hàng cao cấp của SHB

Xu hướng này thể hiện rõ nhất khi nhìn vào cách khách hàng sử dụng các đặc quyền mà các ngân hàng cung cấp. Anh N.V.Đ (54 tuổi), Giám đốc kinh doanh một công ty xuất nhập khẩu và logistics tại Hà Nội, chia sẻ rằng đặc thù công việc anh phải duy trì mạng lưới đối tác rộng và bền vững.

"Giá trị không chỉ nằm trong sản phẩm tài chính. Nhiều khi chính những buổi golf hay bữa tối riêng tư lại giúp tôi gặp đúng người, đúng thời điểm. Những cuộc trò chuyện tự nhiên đó đôi khi mở ra những cơ hội hợp tác bất ngờ.", anh Đ nói.

Tiết mục nghệ thuật tôn vinh bản sắc Việt tại đêm tiệc dành cho khách hàng cao cấp SHB

Những trải nghiệm như vậy phản ánh kỳ vọng mới của tầng lớp khách hàng cao cấp: Tinh tế - Riêng tư - Không gian để kết nối có giá trị. Và chính ý tưởng này cũng được SHB hiện thực hóa trong chuỗi hành trình SHB Fusion, nơi mỗi hoạt động được thiết kế nhằm mang đến những trải nghiệm cao cấp, tinh tế, vừa phục vụ nhu cầu kết nối, vừa tạo cảm hứng và khoảnh khắc đáng nhớ cho khách hàng VIP.

Giải Golf SHB Fusion, tổ chức tại sân Văn Lang Empire (Phú Thọ) ngày 22/11/2025 vừa qua, là sự kiện khởi đầu cho hành trình này, nơi giá trị tài chính của SHB hòa quyện cùng phong cách sống, sở thích cá nhân và thiên nhiên, giữa thể thao, ẩm thực và golf. Điểm nhấn của sự kiện là SHB Fusion Golf Tournament, vượt ra khỏi khuôn khổ một giải đấu thể thao thông thường, được thiết kế bởi huyền thoại golf quốc tế Greg Norman, nhằm mang tới những khoảnh khắc thăng hoa và giao thoa cảm xúc.

SHB Fusion định hình phong cách sống đẳng cấp cho KH cao cấp SHB

Hành trình trải nghiệm được kết thúc bằng Gala Dinner "Fusion of Soul", nơi bản sắc truyền thống và tinh thần hiện đại hòa quyện qua âm nhạc và ẩm thực tinh tế, tạo nên điểm chạm cảm xúc sâu sắc, đồng điệu với triết lý trải nghiệm cao cấp mà SHB hướng tới.

Ông Đỗ Quang Vinh, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc SHB, cho biết phân khúc khách hàng cao cấp đang bước vào giai đoạn tái định nghĩa kỳ vọng. Họ muốn nhiều hơn những dịch vụ tài chính hiệu quả, họ tìm kiếm sự tinh tế, chiều sâu văn hóa và những kết nối có giá trị trong cuộc sống.

"SHB Fusion được chúng tôi phát triển như một triết lý trải nghiệm mới, nơi dịch vụ tài chính không tách rời mà hòa vào hành trình sống của khách hàng. Chúng tôi muốn đưa các yếu tố văn hóa, thiên nhiên, thể thao và kết nối cộng đồng trở thành những trụ cột quan trọng trong hệ sinh thái dịch vụ cao cấp của SHB," ông Vinh chia sẻ.

Theo ông, đây không phải là những sự kiện riêng lẻ, mà là định hướng dài hạn trong chiến lược phục vụ giới thượng lưu, nhằm tạo ra một chuẩn mực mới cho dịch vụ ngân hàng cao cấp tại Việt Nam:

"Trong thời gian tới, SHB Fusion sẽ tiếp tục phát triển thành hệ sinh thái trải nghiệm toàn diện, mang đến cho khách hàng cao cấp những khoảnh khắc thăng hoa và những giá trị kết nối thực sự khác biệt", ông Vinh nhấn mạnh.

Có thể thấy, từ góc độ chiến lược, SHB Fusion chính là hiện thân cho một triết lý kinh doanh lấy con người làm trung tâm. Khi giá trị cốt lõi không còn là những con số biệt lập, mà là sự hòa quyện giữa tài chính, văn hóa và kết nối cộng đồng, thì mối quan hệ với khách hàng mới thực sự chuyển hóa từ 'giao dịch' thành 'đồng hành', mở ra một chương mới đầy cảm hứng trong hành trình phục vụ giới tinh hoa./