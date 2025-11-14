Xu hướng thuê thay đổi: Oriental Square by OSI là lựa chọn chiến lược mới

Tối ưu chi phí nhằm tăng lợi thế đàm phán

Theo dữ liệu của Savills, 78% lượng giao dịch quý 1/2025 đến từ nhu cầu dịch chuyển. Xu hướng này phản ánh sự thay đổi trong cách doanh nghiệp nhìn nhận văn phòng. Họ ưu tiên tối ưu hóa không gian, nâng cấp chất lượng làm việc hoặc kiểm soát chi phí.

Về phía các chủ đầu tư, ông William Gramond, Giám đốc Bộ phận Cho thuê Thương mại, Savills Hà Nội, chia sẻ về chiến lược giá: "Khi thị trường chuyển dịch theo hướng ưu tiên khách thuê, các chủ đầu tư cần cân bằng giữa kỳ vọng về giá và thực tế thị trường — đồng thời linh hoạt, sáng tạo trong chiến lược tiếp cận khách hàng để thích ứng với áp lực nguồn cung tương lai và sự thay đổi trong nhu cầu sử dụng văn phòng."

Một lợi thế đáng kể cho khách thuê hiện nay là mức độ chủ động cao trong quá trình tìm kiếm mặt bằng. Thay vì phải chờ đợi nguồn cung trống như trước, nhiều doanh nghiệp đã có thể tiếp cận sớm các dự án đang trong giai đoạn hoàn thiện, giúp tối ưu chi phí fit-out, lên kế hoạch nhân sự và điều chỉnh thiết kế phù hợp với nhận diện thương hiệu.

Oriental Square by OSI là ví dụ điển hình cho xu hướng này, cho phép khách thuê tiếp cận sớm từ giai đoạn hoàn thiện, giúp tối ưu chi phí fit-out nhờ thiết kế không cột, sàn nâng 100mm và hệ thống kỹ thuật hiện đại. Với giá thuê từ 26 USD++/m², dự án mang đến lựa chọn phù hợp cho doanh nghiệp cần không gian linh hoạt và tiết kiệm hàng trăm triệu đồng mỗi tháng cho một mặt bằng tiêu chuẩn.

Oriental Square by OSI - Lợi thế với không gian mở và văn phòng xanh

Thị trường cũng đang ghi nhận sự chuyển dịch rõ nét khi khách thuê thay vì mở rộng diện tích tại chỗ, thì lại di dời sang những tòa nhà mới, hiện đại hơn - nơi đáp ứng linh hoạt yêu cầu cao về công năng, tiện nghi và trải nghiệm nơi làm việc. Điều đó cũng đồng nghĩa các tòa nhà mới với trần cao, không gian mở, ánh sáng tự nhiên, tích hợp công nghệ sẽ trở thành lợi thế cạnh tranh cốt lõi.

Tọa lạc lô H2CC1 – Starlake, Tây Hồ Tây, Oriental Square by OSI nằm kề cụm 13 bộ ban ngành. Kết nối nhanh các trục Võ Chí Công - Phạm Văn Đồng - Nguyễn Văn Huyên, Vành đai 2 & 3, và 20–25 phút tới sân bay Nội Bài, thuận tiện làm việc với cơ quan quản lý, đại sứ quán và đối tác quốc tế.

Không gian làm việc mở và hiện đại tại Oriental Square by OSI là nền tảng cho sự sáng tạo và năng suất trong thời đại mới.

Hướng tới tiêu chuẩn xanh và hiệu quả vận hành lâu dài, Oriental Square by OSI được phát triển theo chứng chỉ LEED Gold, tích hợp hệ điều hòa trung tâm VRV Daikin Nhật Bản, hệ thống lọc khí cao cấp UV – CO₂ – PM2.5, cùng quản lý năng lượng tập trung qua BMS. Tòa nhà còn sử dụng các thiết bị đến từ các thương hiệu quốc tế như Schneider (chiếu sáng), Breeze (lọc khí), mang lại môi trường làm việc an toàn, tiết kiệm và thân thiện với sức khỏe nhân sự. Bên dưới, hệ thống đỗ xe thông minh và trạm sạc EV đón đầu xu hướng di chuyển xanh.

Dự án cũng nâng tầm trải nghiệm với sân golf mini trên mái, phòng trà, khu gym & yoga, nhà hàng nội khu. Các tiện ích này không chỉ đáp ứng nhu cầu thư giãn, giao lưu nội bộ mà còn góp phần xây dựng môi trường làm việc cân bằng và chuyên nghiệp cho nhân sự, hướng tới xu thế "Sống - Làm - Trải Nghiệm".

Hiện dự án đang trong giai đoạn hoàn thiện; tầng mẫu đã hoàn thành và sẵn sàng đón khách tham quan. Đặc biệt, ngày 19/11/2025 tới đây, tại dự án sẽ diễn ra sự kiện "Điểm đến mới cho doanh nghiệp: Oriental Square by OSI & khu vực Starlake" với sự tham gia của các cơ quan báo chí, đại diện các doanh nghiệp và các chuyên gia đến từ Savills Việt Nam. Sự kiện sẽ chia sẻ những thông tin cập nhật về thị trường văn phòng Starlake, đồng thời giới thiệu tổng quan dự án và tham quan thực tế các tầng mẫu theo lộ trình trải nghiệm.

Tầng mẫu Oriental Square by OSI cho phép kiểm chứng "thiết kế để vận hành" ngay tại Starlake

Tại sự kiện, doanh nghiệp có thể trực tiếp kiểm chứng mặt sàn không cột và sàn nâng 100 mm, cảm nhận trần cao – kính Double Low-E với ánh sáng tự nhiên, đồng thời theo dõi màn hình quản lý tòa nhà hiển thị mức tiêu thụ điện, chỉ số CO₂/PM2.5 và các chế độ vận hành theo từng khu thuê. Những dữ liệu này giúp doanh nghiệp tính đúng chi phí đầu tư ban đầu và chi phí vận hành, cùng thiết kế mặt bằng phù hợp nhu cầu, rút ngắn thời gian hoàn thiện và đưa vào sử dụng.

Sự kiện cũng bố trí không gian kết nối giữa lãnh đạo doanh nghiệp nhằm gắn nhu cầu thực tế với giải pháp tại chỗ.

Oriental Square by OSI hiện đang trong quá trình hoàn thiện, dự kiến bàn giao vào quý IV/2025. Nhằm mang đến cho khách thuê tiềm năng cơ hội trải nghiệm thực tế không gian làm việc, dự án sẽ tổ chức sự kiện "Điểm đến mới cho doanh nghiệp: Oriental Square by OSI & khu vực Starlake - Khám phá tòa văn phòng hạng A đầu tiên tại Starlake"