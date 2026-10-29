Cận cảnh cây cầu gần 10.000 tỷ đồng kết nối đại đô thị của Vinhomes và Sun Group đã lắp phiến dầm đầu tiên, dự kiến hoàn thành vào năm 2027

HĐND TP Hà Nội đã chính thức thông qua Nghị quyết Quy định cơ chế, chính sách đặc thù và biện pháp khắc phục hậu quả để giải quyết tồn tại vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng gắn với cải tạo, chỉnh trang đô thị tại một số công trình, dự án trên địa bàn gồm 12 dự án, công trình của Tập đoàn Mường Thanh.

Bên cạnh các quy định cụ thể về tiêu chí công trình nào được tồn tại có điều kiện, công trình buộc phá dỡ; biện pháp di dời;... Nghị quyết cũng quy định phương pháp xác định số lợi bất hợp pháp về xây dựng.

Số lợi bất hợp pháp từ phần xây dựng sai quy hoạch, giấy phép tại 12 dự án của Mường Thanh được xác định bằng 50% giá trị tính theo diện tích sàn vi phạm tăng thêm và suất vốn đầu tư tại thời điểm công trình đưa vào sử dụng.

Theo đó, đối với các công trình, dự án được phép tồn tại có điều kiện theo quy định tại Nghị quyết này, Chủ đầu tư phải thực hiện đầy đủ biện pháp khắc phục hậu quả bổ sung buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp đối với các phần vi phạm trật tự xây dựng.

Số lợi bất hợp pháp được tính là tổng số m2 sàn xây dựng vi phạm tăng thêm so với quy hoạch, giấy phép xây dựng nhân (x) với đơn giá 1m2 xây dựng (theo giá trị suất vốn đầu tư được xác định tại thời điểm công trình, dự án đưa vào sử dụng thực tế) nhân (x) với 50%.

Số lợi bất hợp pháp do chủ đầu tư trực tiếp nộp vào ngân sách Thành phố thông qua Kho bạc Nhà nước Hà Nội theo đúng thời hạn ghi trong quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả.

Nghị quyết cũng quy định rõ việc xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai đối với chủ đầu tư.

Theo đó, nghĩa vụ tài chính về đất đai đối với các dự án, công trình được phép tồn tại được xác định theo Bảng giá đất do UBND TP quy định tại thời điểm công trình, dự án đưa vào sử dụng thực tế.

Về cơ chế, chính sách đặc thù, theo Nghị quyết, người mua căn hộ, nhà ở thuộc đối tượng phải di dời nhận tiền bồi thường của chủ đầu tư và bàn giao căn hộ, nhà ở cho chủ đầu tư trong thời gian 90 ngày kể từ ngày nhận đủ tiền bồi thường.

Giá tiền bồi thường căn hộ, nhà ở do Hội đồng thẩm định giá xác định hoặc được quy định tại quyết định, bản án của các cơ quan có thẩm quyền.

Bên cạnh đó, người mua căn hộ, nhà ở thuộc đối tượng phải di dời được ưu tiên mua căn hộ, nhà ở tại các dự án phát triển nhà ở do chủ đầu tư thực hiện, phương thức thanh toán do hai bên thỏa thuận và được tạm cư tại chỗ cho đến thời điểm cơ quan có thẩm quyền có thông báo thực hiện phương án phá dỡ, chuyển đổi công năng của công trình.

Người đủ điều kiện mua nhà ở xã hội theo Luật Nhà ở được ưu tiên mua, thuê mua nhà ở xã hội không qua bốc thăm tại các dự án do chủ đầu tư thực hiện.

Cư dân có thu nhập duy nhất từ hoạt động kinh doanh tại phần diện tích khối đế bị chuyển đổi công năng được hỗ trợ ổn định sản xuất, kinh doanh với mức tương đương 06 tháng lương tối thiểu vùng, chi trả một lần do chủ đầu tư thực hiện.

UBND TP sẽ thành lập Hội đồng thẩm định giá và quyết định chi tiết về thời gian thực hiện…