Xử lý hơn 400.000 thùng dầu/ngày, một nhà máy lọc dầu Ấn Độ đột ngột bị 2 nhà cung cấp lớn cắt nguồn cung, phải dựa hết vào Nga

Tập đoàn năng dầu mỏ Saudi Aramco (Ả-rập Xê-út) và công ty dầu mỏ quốc doanh SOMO (Iraq) đã dừng cung cấp dầu thô cho Nayara Energy (Ấn Độ) vào tháng 8.

Động thái này diễn ra sau khi Liên minh châu Âu (EU) áp đặt lệnh trừng phạt đối với nhà máy lọc dầu này vào tháng 7, Reuters dẫn lời 3 nguồn thạo tin cho biết.

Nayara Energy là công ty năng lượng lớn của Ấn Độ, trong đó tập đoàn dầu khí Rosneft (Nga) nắm khoảng 49,13%. Rosneft đã muốn rút khỏi liên doanh này do khó khăn trong việc chuyển lợi nhuận về Nga vì lệnh trừng phạt. Tuy nhiên, việc bán cổ phần đang gặp khó khăn do các lệnh trừng phạt mới của EU, làm gia tăng rủi ro pháp lý và uy tín cho bất kỳ bên mua tiềm năng nào.

Động thái của 2 nhà cung cấp trên khiến Nayara phải hoàn toàn dựa vào nguồn dầu thô từ Nga trong tháng 8, dữ liệu vận chuyển của LSEG và các nguồn trong ngành cho biết.

Lô dầu Basra gần nhất từ SOMO được tàu chở dầu cỡ lớn Kalliopi dỡ hàng tại cảng Vadinar hôm 29/7. Trước đó, ngày 18/7, Nayara nhận 1 triệu thùng dầu nhẹ từ Saudi Arabia trên tàu Georgios, đánh dấu chuyến hàng cuối cùng từ Aramco, theo dữ liệu Kpler và LSEG.

Một quan chức Đại sứ quán Nga tại New Delhi tháng trước cho biết Nayara hiện nhận nguồn cung trực tiếp từ Rosneft.

Nhà máy lọc dầu của Nayara tại Vadinar có công suất 400.000 thùng/ngày. Hiện cơ sở này chỉ hoạt động khoảng 70–80% công suất vì gặp khó trong tiêu thụ đầu ra sau lệnh trừng phạt, các nguồn tin cho hay.

Trong tổng công suất lọc dầu 5,2 triệu thùng/ngày của Ấn Độ, Nayara chiếm khoảng 8%. Công ty cũng gặp trở ngại trong vận chuyển nhiên liệu và phải sử dụng “tàu bóng tối” sau khi nhiều hãng vận tải chính thức rút lui, theo báo cáo vận tải và dữ liệu LSEG.

Khủng hoảng càng nghiêm trọng hơn khi CEO Nayara từ chức hồi tháng 7. Tuần trước, công ty bổ nhiệm một lãnh đạo cấp cao từ tập đoàn dầu khí quốc gia SOCAR (Azerbaijan) làm Tổng giám đốc mới.

Mới đây, Reuters dẫn lời 3 nguồn tin từ các công ty giao dịch dầu cho biết, các nhà máy lọc dầu Ấn Độ dự kiến sẽ tăng nhập khẩu dầu Nga thêm 10-20% trong tháng 9 so với tháng 8, tương đương thêm 150.000-300.000 thùng/ngày.

Trong 20 ngày đầu tháng 8, Ấn Độ nhập khẩu trung bình 1,5 triệu thùng dầu thô từ Nga mỗi ngày, tương đương tháng 7 và thấp hơn một chút so với mức trung bình 1,6 triệu thùng/ngày trong nửa đầu năm, theo dữ liệu của Vortexa.

Kể từ khi phương Tây áp đặt trừng phạt Nga sau cuộc xung đột Ukraine năm 2022, Ấn Độ nổi lên thành khách hàng mua dầu vận chuyển bằng đường biển lớn nhất của Nga, tận dụng nguồn cung dầu giá rẻ này để giảm chi phí cho các nhà máy lọc dầu.

Tuy nhiên, động thái này khiến New Delhi chịu nhiều chỉ trích từ phương Tây. Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nâng thuế nhập khẩu đối với hàng hóa Ấn Độ lên 50%, có hiệu lực từ 27/8, đồng thời cáo buộc New Delhi “trục lợi” từ dầu thô Nga.

Tham khảo: Reuters﻿



