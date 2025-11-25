Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Xử phạt hai doanh nghiệp do vi phạm công bố thông tin

25-11-2025 - 13:53 PM | Thị trường chứng khoán

UBCKNN vừa có các quyết định xử phạt hành chính đối với Mimeco và Sông Đà 9.06 do không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Mimeco

Mới đây, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 437/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP Khoáng sản và Cơ khí (Mimeco, MCK: MIM, sàn UPCoM).

Theo đó, Mimeco bị phạt 92,5 triệu đồng theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán do không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Xử phạt hai doanh nghiệp do vi phạm công bố thông tin- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Cụ thể, công ty không công bố thông tin (CBTT) theo quy định trên hệ thống CBTT của UBCKNN và trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) đối với Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023, 2024; Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2024, 2025; Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2023, 2024; Báo cáo thường niên năm 2023, 2024.

Theo tìm hiểu, Mimeco được thanh lập từ tháng 6/2005, lĩnh vực kinh doanh chính gồm khai thác khoáng sản và cơ khí. Trụ sở chính đặt tại Số 2 Đặng Thái Thân, phường Cửa Nam, Hà Nội.

Hiện cổ phiếu MIM của Mimeco đang nằm trong diện hạn chế giao dịch theo Quyết định số 809/QĐ-SGDHN ngày 10/7/2025 do công ty không họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2 năm tài chính gần nhất trong thời hạn tối đa kể từ thời điểm kết thúc năm tài chính; chậm nộp Báo cáo tài chính năm 2023, 2024 đã được kiểm toán quá 45 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn phải công bố thông tin theo quy định; công ty bị hủy bỏ niêm yết bắt buộc do tổ chức kiểm toán từ chối cho ý kiến đối với Báo cáo tài chính năm gần nhất.

Ngoài ra, cổ phiếu MIM cũng nằm trong diện đình chỉ giao dịch theo Quyết định số 63/QĐ-SGDHN ngày 05/2/2024 do Mimeco là công ty bị hủy bỏ niêm yết bắt buộc do vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin.

Sông Đà 9.06

UBCKNN cũng ban hành Quyết định số 436/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP Sông Đà 9.06 (MCK: S96, sàn UPCoM).

Theo đó, doanh nghiệp bị phạt 92,5 triệu đồng theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán do không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Cụ thể, công ty không công bố đối các tài liệu gồm Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2023, 2024; Báo cáo thường niên năm 2023, 2024; Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023, 2024; Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2024, 2025; Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, 2025; Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, 2025; Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, 2025.

Theo tìm hiểu Sông Đà 9.06 trước đây là doanh nghiệp Nhà nước, được cổ phần hóa theo quyết định số 1745/QĐ-BXD và 1749/QĐ-BXD ngày 26/12/2003 của Bộ Xây dựng. Hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hà Nội cấp lần đầu ngày 15/1/2004.

Ngành nghề kinh doanh chính là Xây dựng công trình dân dụng khác, cụ thể là xây dựng đường hầm, xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, thủy điện,... Trụ sở chính đặt tại Phòng 731, Khách sạn thể thao, 15 Lê Văn Thiêm, phường Thanh Xuân, Hà Nội.


PV

An ninh tiền tệ

