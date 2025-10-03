Xử phạt hành chính người vào trộm tiền trong chùa Long Thọ, TP HCM

Ngày 3-10, Công an xã Bình Chánh (TP HCM) cho biết đã lập hồ sơ xử lý hành chính với T.H.N (39 tuổi, quê Vĩnh Long) về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, sáng 2-10, Công an xã Bình Chánh tiếp nhận tin báo của người dân về việc có hai người lấy tiền từ thùng tam bảo tại chùa Long Thọ (ấp 16, xã Bình Chánh, TP HCM).

Lực lượng công an có mặt, mời ông N. cùng con trai 11 tuổi về trụ sở. Qua làm việc, ông N. khai nhận đã lấy 513.000 đồng trong thùng tam bảo và dẫn con đi cùng để cảnh giới.

Công an xã Bình Chánh đã lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính về hành vi trộm cắp tài sản. Được biết, trước đây ông N. từng bị xử lý về hành vi trộm cắp tài sản tại các chùa.