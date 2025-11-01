Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Xử phạt loạt doanh nghiệp vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán

01-11-2025 - 08:52 AM | Thị trường chứng khoán

Loạt doanh nghiệp bị UBCKNN xử phạt hành chính do vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Chứng khoán Thủ Đô

Ngày 31/10/2025, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 375/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần chứng khoán Thủ Đô (Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 8 Tòa nhà 2A Đại Cồ Việt, Phường Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội).

Cụ thể, Chứng khoán Thủ Đô bị phạt tiền 187,5 triệu đồng do có hành vi vi phạm quy định về hạn chế cho vay.

Cụ thể, tại một số thời điểm từ ngày 26/12/2023 đến ngày 30/5/2025, Công ty cho một số cá nhân vay tiền thông qua các hợp đồng đặt cọc mua bán giấy tờ có giá nhưng đến thời điểm chuyển giao, Công ty thông báo hủy hợp đồng và các cá nhân hoàn trả lại tiền đặt cọc theo hợp đồng đã ký.

Xử phạt loạt doanh nghiệp vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long

UBCKNN đã ban hành Quyết định số 370/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty CP Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long (Địa chỉ trụ sở chính: Số 38 đường 2 tháng 9, phường Long Châu, tỉnh Vĩnh Long.).

Theo đó, Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long bị phạt tiền 92,5 triệu đồng đối với hành vi không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật. Cụ thể, công ty không công bố thông tin (CBTT) trên hệ thống CBTT của UBCKNN và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) đối với các tài liệu: Báo cáo tài chính (BCTC) riêng và hợp nhất soát xét bán niên năm 2024, năm 2025; BCTC đã được kiểm toán riêng và hợp nhất năm 2023, năm 2024; BCTC riêng và hợp nhất Quý I/2025; Báo cáo thường niên năm 2023, năm 2024; Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, năm 2025; Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2024; Báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên năm 2024; Nghị quyết số 08/2025/NQ-HĐQT ngày 30/6/2025 về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật.

Công ty cũng CBTT không đúng thời hạn theo quy định pháp luật đối với Báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên năm 2025.

Ngoài ra, Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long còn bị phạt tiền 17,5 triệu đồng đối với hành vi không xây dựng, trình ĐHĐCĐ thông qua quy chế nội bộ về quản trị công ty, quy chế hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát theo quy định.

Cơ quan quản lý cũng cảnh cáo đối với hành vi không ban hành quy chế về công bố thông tin theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP.

Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long còn bị phạt tiền 125 triệu đồng đối với hành vi không đảm bảo số lượng thành viên Ban kiểm soát theo quy định tại điểm a khoản 6 Điều 15 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 13 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP. Công ty hiện chỉ có 2 thành viên Ban Kiểm soát, không đủ số lượng ít nhất 3 thành viên Ban kiểm soát theo quy định.

Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hóa sinh

Thanh tra UBCKNN ban hành Quyết định số 371/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hóa sinh (Địa chỉ trụ sở chính: xã Nhuận Đức, TP.HCM).

Doanh nghiệp bị phạt tiền 92,5 triệu đồng đối với hành vi không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật đối với các tài liệu sau: Báo cáo tài chính năm 2023, 2024 đã được kiểm toán; Báo cáo thường niên 2023, 2024; Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023, 2024; Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2024, 6 tháng đầu năm 2025; Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024, 2025; Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024, 2025; Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024, 2025.


PV

An Ninh Tiền Tệ

