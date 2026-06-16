Xuân Cầu Holdings trở thành cổ đông lớn tại một công ty

Tổng Công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam (Viwaseen, mã CK: VIW) vừa thông báo Công ty Cổ phần Xuân Cầu Holdings đã mua thành công 8,58 triệu cổ phiếu VIW (tương đương gần 15% vốn điều lệ) trong ngày 10/6.

Ước tính với thị giá kết phiên 10/6 ở mức 29.900 đồng/cp, Xuân Cầu Holdings đã chi ra khoảng 256,5 tỷ đồng.

Trước giao dịch, doanh nghiệp này chưa sở hữu cổ phiếu VIW. Xuân Cầu Holdings là tổ chức có liên quan đến ông Tô Dũng, hiện giữ chức Chủ tịch HĐQT tại cả Viwaseen và Xuân Cầu Holdings. Mục đích thực hiện giao dịch được doanh nghiệp cho biết là nhằm nắm giữ cổ phần.

Ở chiều ngược lại, Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex - VCG) vừa hoàn tất đợt thoái vốn quy mô lớn Viwaseen, qua đó doanh nghiệp này không còn giữ quyền chi phối tại VIW.



Từ ngày 28/5 đến 10/6, Vinaconex đã chuyển nhượng thành công hơn 35,4 triệu cổ phiếu VIW theo phương thức thỏa thuận, tương ứng 61,01% vốn điều lệ của Viwaseen. Sau giao dịch, tỷ lệ sở hữu của Vinaconex tại doanh nghiệp cấp nước và môi trường này giảm mạnh từ 86,01% xuống còn 25%, do đó Viwaseen không còn là công ty con của VCG.﻿

Trên thị trường, cổ phiếu VIW vẫn thuộc diện cảnh báo trên UPCoM do báo cáo tài chính nhiều năm liên tiếp bị đơn vị kiểm toán đưa ra ý kiến ngoại trừ. Hiện, cổ phiếu VIW đang giao dịch quanh mốc 26.800 đồng/cp.﻿