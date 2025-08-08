Xuất hiện áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 8 trên Biển Đông
Sáng sớm nay 8-8, vùng áp thấp trên khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 7 giờ ngày 8-8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,0 độ Vĩ Bắc - 118,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông.
Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49 km/giờ), giật cấp 8; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 10-15 km/giờ.
Dự báo trong 24 giờ tới, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở 19,5 độ Vĩ Bắc - 115,6 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 500 km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8, di chuyển hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 10-15 km/giờ.
Vùng nguy hiểm 18,0 - 21,0 độ Vĩ Bắc; 114,5 - 119,5 độ Kinh Đông. Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông.
Cảnh báo áp thấp nhiệt đới gây mưa dông và gió lớn nguy hiểm
Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông có mưa dông và gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động. Sóng biển cao 2-3 m. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.
Sáng cùng ngày, Bộ Nông nghiệp và Môi trường có công điện gửi tới UBND các tỉnh, thành phố từ Quảng Ninh đến Đắk Lắk và các Bộ, ngành về ứng phó với áp thấp nhiệt đới.
Theo đó, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các cơ quan liên quan theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới; quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi; tổ chức kiểm đếm, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm.
Người lao động