Xuất hiện chiêu lừa đảo mới, Công an thành phố Hà Nội cảnh báo nóng

Công an thành phố Hà Nội vừa phát đi cảnh báo về một hình thức lừa đảo tuyển dụng trực tuyến mới hết sức tinh vi. Các đối tượng mạo danh các ngân hàng lớn, đăng tin tuyển dụng nhân sự online với quy trình chuyên nghiệp giả mạo, sau đó dẫn dắt người tìm việc tham gia các "dự án quỹ" và yêu cầu chuyển tiền ký quỹ để chiếm đoạt.

Trong bối cảnh nhu cầu tìm việc làm online ngày càng tăng, các đối tượng lừa đảo đã lợi dụng để xây dựng những kịch bản ngày càng phức tạp nhằm vào những người nhẹ dạ, cả tin.

Theo Công an thành phố Hà Nội, thủ đoạn của các đối tượng được thực hiện một cách bài bản qua các bước sau: Đối tượng gửi email hoặc liên hệ qua mạng xã hội để tuyển dụng nhân sự online (phỏng vấn, làm bài test). Sau đó, giới thiệu về các dự án "quỹ" của ngân hàng và yêu cầu nạn nhân phải chuyển tiền đặt lệnh, ký quỹ để qua vòng sơ tuyển hoặc được nhận việc chính thức. Khi nạn nhân chuyển tiền, hệ thống sẽ báo lỗi hoặc chặn rút tiền, khiến nạn nhân mất sạch số tiền đã chuyển.

Thủ đoạn lừa đảo trên đã gây ra thiệt hại nặng nề cho không ít người. Một trường hợp điển hình là vụ việc của chị N. (trú tại Hà Nội) được Công an phường Việt Hưng tiếp nhận vào ngày 07/10/2025.

Theo trình báo, sau khi nhận được email tuyển dụng và trải qua vòng phỏng vấn online, chị N. đã được hướng dẫn tham gia một "dự án quỹ" của ngân hàng và phải chuyển tiền ký quỹ. Do tin tưởng vào quy trình có vẻ chuyên nghiệp, chị đã nhiều lần chuyển tiền với tổng số tiền lên đến 255 triệu đồng và bị chiếm đoạt toàn bộ.

Để bảo vệ bản thân và tránh trở thành nạn nhân của chiêu trò lừa đảo tinh vi này, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân cần tuyệt đối tuân thủ các nguyên tắc sau:

Tuyệt đối không chuyển bất kỳ khoản tiền nào: Các công ty, ngân hàng uy tín không bao giờ yêu cầu ứng viên phải đóng tiền dưới bất kỳ hình thức nào (phí đặt cọc, ký quỹ, phí tham gia dự án...) trong quá trình tuyển dụng.

Luôn kiểm tra và xác minh thông tin: Trước khi nộp hồ sơ hay làm theo bất kỳ hướng dẫn nào, hãy truy cập website chính thức của công ty, ngân hàng hoặc gọi đến đường dây nóng (hotline) đã được công bố để xác thực thông tin tuyển dụng.

Trình báo ngay khi phát hiện lừa đảo: Khi nhận thấy dấu hiệu lừa đảo, người dân cần báo ngay cho cơ quan Công an gần nhất để được hỗ trợ, đồng thời giúp cơ quan chức năng kịp thời xác minh, ngăn chặn và xử lý các đối tượng vi phạm.

Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân hãy luôn cảnh giác, không tin vào những lời mời gọi "việc nhẹ lương cao" thiếu minh bạch và chủ động tuyên truyền, chia sẻ thông tin về thủ đoạn lừa đảo này cho người thân, bạn bè để cùng nhau phòng tránh.

Theo Cổng thông tin Công an Thành phố Hà Nội