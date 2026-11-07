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Xuất hiện chuyến bay thực hiện bởi "chuyên cơ" bí ẩn trên bầu trời Nga, chở theo trọng trách đặc biệt

| | Tài chính quốc tế

Xuất hiện chuyến bay thực hiện bởi "chuyên cơ" bí ẩn trên bầu trời Nga, chở theo trọng trách đặc biệt

Chiếc máy bay thân rộng tầm xa đã chính thức bước vào giai đoạn thử nghiệm bay, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc duy trì năng lực sản xuất hàng không chiến lược của Nga.

Theo trang tin SkyExpert, máy bay chở khách thân rộng tầm xa Il-96-300 mới, được sản xuất tại Nhà máy chế tạo máy bay Voronezh (Nga), đã bắt đầu các chuyến bay thử nghiệm trước khi bàn giao cho khách hàng.

Hé lộ siêu phẩm hàng không từ nhà máy Voronezh

Sự kiện chiếc máy bay thân rộng mang số hiệu đăng ký RA-96026 được đưa ra khỏi dây chuyền lắp ráp của VASO đã thu hút sự chú ý đặc biệt từ giới chuyên môn và cộng đồng công nghệ. Trước đó, những hình ảnh rò rỉ từ xưởng sơn của nhà máy đã phần nào hé lộ sự tồn tại của dự án này.

Việc hoàn thiện một chiếc Il-96-300 đòi hỏi quy trình kỹ thuật vô cùng khắt khe và tỉ mỉ. Dù không sở hữu số lượng sản xuất ồ ạt như các dòng máy bay thân hẹp, sự xuất hiện của từng chiếc Il-96 mới luôn mang ý nghĩa biểu tượng to lớn, khẳng định năng lực tự chủ công nghệ hàng không chiến lược của quốc gia.

Theo các chuyên gia trong ngành, nhịp độ chế tạo dòng máy bay này hiện duy trì ở mức độ vừa phải nhằm đảm bảo chất lượng tối đa cho từng cỗ máy. Chuyên gia hàng không Roman Gusarov chỉ ra rằng tốc độ hoàn thiện trung bình đạt khoảng một chiếc trong mỗi hai năm.

Áp lực về chuỗi cung ứng, công nghệ vật liệu và các tiêu chuẩn kiểm định gắt gao là nguyên nhân chính khiến thời gian chế tạo kéo dài. Tuy nhiên, mỗi, sản phẩm xuất xưởng đều được tích hợp những tiêu chuẩn nâng cấp mới nhất về hệ thống điện tử và mảng trang thiết bị điều khiển, giúp tối ưu hóa độ an toàn trong suốt hành trình bay.

Xuất hiện chuyến bay thực hiện bởi "chuyên cơ" bí ẩn trên bầu trời Nga, chở theo trọng trách đặc biệt- Ảnh 1.

Ảnh: Aviadrive

Ý nghĩa chiến lược đối với hệ thống vận tải tầm xa

Dòng máy bay Il-96-300 từ lâu đã khẳng định được vị thế độc tôn trong phân khúc chở khách đường dài cấu hình lớn nhờ không gian khoang rộng rãi và khả năng vận hành bền bỉ trong các điều kiện khắc nghiệt. Việc duy trì dây chuyền sản xuất dòng máy bay này giúp ngành công nghiệp nội địa bảo toàn năng lực thiết kế và chế tạo khung thân máy bay cồng kềnh.

Trong bối cảnh ngành hàng không thế giới đang dịch chuyển mạnh mẽ theo hướng tự chủ công nghệ, việc Voronezh bàn giao các máy bay mới giúp củng cố hạ tầng kỹ thuật quốc gia. Các cơ quan quản lý và nhà khai thác kỳ vọng thế hệ tàu bay mới sẽ đáp ứng trọn vẹn các tiêu chuẩn khắt khe về độ bền và hiệu suất khai thác đường dài.

Chương trình thử nghiệm bay hiện tại đóng vai trò quyết định trước khi chiếc máy bay chính thức được bàn giao cho khách hàng. Những thông số thu về từ các chuyến thử nghiệm trên không sẽ là cơ sở quan trọng để hoàn thiện những bước kiểm định cuối cùng.

Mặc dù tốc độ sản xuất không đặt nặng tính thương mại đại trà, Il-96-300 vẫn giữ vững vai trò cầu nối công nghệ quan trọng trong giai đoạn chuyển giao của ngành hàng không Nga. Sự thành công của dự án này không chỉ giải quyết bài toán phương tiện tầm xa mà còn tạo tiền đề vững chắc cho các thế hệ máy bay thân rộng thế hệ tiếp theo trong tương lai.

Theo Thùy Anh

Đời sống & Pháp luật

Từ Khóa:
nga, chuyên cơ

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