Xuất hiện cuộc gọi giả mạo lãnh đạo Công an Hải Phòng, cán bộ, công chức cần đặc biệt cảnh giác

Công an thành phố Hải Phòng vừa phát thông tin cảnh báo cho biết, qua công tác theo dõi, tiếp nhận thông tin, Công an thành phố phát hiện một số thuê bao di động tự xưng là lãnh đạo Công an TP Hải Phòng gọi điện, nhắn tin nội dung có dấu hiệu lừa đảo đến số điện thoại một số lãnh đạo, nguyên lãnh đạo thành phố và sở, ban, ngành thành phố Hải Phòng.

Công an thành phố Hải Phòng cảnh báo về cuộc gọi, tin mạo danh để lừa đảo (Ảnh: Công an Hải Phòng).

Để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn những hành vi nêu trên, Công an thành phố cảnh báo:

Cán bộ, công chức, viên chức, hội viên, đoàn viên và người lao động về việc cảnh giác với các cuộc gọi, tin nhắn mạo danh lãnh đạo Công an thành phố có dấu hiệu lừa đảo.

Khi nhận cuộc gọi, tin nhắn có dấu hiệu lừa đảo đề nghị phản ánh kịp thời về Công an thành phố (qua Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sửdụng công nghệ cao Công an thành phố Hải Phòng, số điện thoại 0692785415 để phối hợp xử lý theo quy định pháp luật.