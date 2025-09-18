Xuất hiện loại pin xe điện thế hệ mới có tuổi thọ 12 năm, đi được 758 km/lần sạc

Tại triển lãm IAA Munich, sự kiện ô tô lớn nhất châu Âu, một trong những cái tên thu hút nhiều sự chú ý nhất là nhà sản xuất pin điện CATL của Trung Quốc. Giữa không gian trưng bày ngập tràn những mẫu xe mới, CATL công bố công nghệ pin thế hệ mới mang tên Shenxing Pro, được giới chuyên môn đánh giá là một bước tiến đáng kể trong cuộc đua xe điện toàn cầu. Đây không chỉ là một sản phẩm mới, mà còn là thông điệp khẳng định tham vọng và năng lực công nghệ của tập đoàn này tại thị trường châu Âu vốn rất khắt khe.

Theo thông cáo chính thức và các bài phân tích trên nhiều trang tin quốc tế, Shenxing Pro dựa trên nền tảng pin LFP – lithium iron phosphate – vốn được biết đến với độ an toàn và chi phí hợp lý, nhưng lần này đã được nâng cấp bằng công nghệ độc quyền NP 3.0. CATL nhấn mạnh, công nghệ này có thể duy trì điện áp ổn định ngay cả trong tình huống khẩn cấp khi pin gặp hiện tượng quá nhiệt, đồng thời bảo đảm ngăn không khói, không lửa. Đây là một tuyên bố quan trọng trong bối cảnh an toàn vẫn là rào cản lớn nhất với niềm tin của người tiêu dùng dành cho xe điện.

CÔNG NGHỆ THẾ HỆ MỚI ﻿

Tại Munich, CATL giới thiệu hai phiên bản khác nhau của Shenxing Pro nhằm đáp ứng các nhu cầu sử dụng đa dạng. Một phiên bản tập trung vào khả năng hoạt động đường dài, với phạm vi lên tới 758 km theo tiêu chuẩn WLTP. Phiên bản còn lại hướng vào tốc độ sạc siêu nhanh, có thể giúp xe đạt thêm gần 480 km chỉ sau 10 phút cắm sạc. Điều này nếu được áp dụng vào thực tế sẽ giúp giải quyết một trong những nỗi lo thường trực của người lái xe điện: thời gian chờ sạc quá lâu.

CATL còn đưa ra những con số thuyết phục cho điều kiện thời tiết khắc nghiệt, chẳng hạn ở mức âm 20 độ C, pin Shenxing Pro vẫn có thể cung cấp quãng đường hơn 400 km sau khoảng 20 phút sạc, điều mà nhiều công nghệ hiện nay còn chưa làm được.

Điểm nhấn khác khiến giới phân tích đặc biệt quan tâm chính là cam kết về tuổi thọ. CATL khẳng định Shenxing Pro có thể vận hành trong vòng 12 năm hoặc một triệu km, với mức suy giảm dung lượng chỉ khoảng 9% sau 200.000 km đầu tiên. Trong bối cảnh người tiêu dùng châu Âu chú ý đến giá trị sử dụng lâu dài và thị trường xe điện đang dần hình thành mô hình thuê, cho thuê lại hoặc bán xe đã qua sử dụng, những con số này có thể tạo ra sức hút lớn. Bởi lẽ, một trong những mối lo lớn nhất của khách hàng hiện nay chính là việc pin nhanh chóng xuống cấp, làm giảm giá trị xe và gia tăng chi phí thay thế.

Không chỉ nhấn mạnh vào hiệu suất, CATL còn khéo léo định vị Shenxing Pro như một giải pháp phù hợp cho thị trường châu Âu. Các quy định khắt khe về an toàn, môi trường, cùng yêu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng về khả năng sạc nhanh và độ bền lâu dài, đều được phản ánh trong thông số kỹ thuật của dòng pin này. Việc hãng lựa chọn IAA Munich để ra mắt không phải ngẫu nhiên, bởi đây là sự kiện quy tụ các thương hiệu xe lớn nhất thế giới, đồng thời là nơi định hình xu hướng xe điện ở châu Âu trong những năm tới.

Tuy nhiên, những tuyên bố ấn tượng từ CATL cũng đi kèm với sự hoài nghi nhất định. Các chuyên gia quốc tế lưu ý rằng những thông số WLTP trong phòng thí nghiệm có thể khác biệt đáng kể so với trải nghiệm thực tế, khi xe phải đối mặt với tải trọng, điều kiện thời tiết và thói quen sử dụng đa dạng.

Hơn nữa, tốc độ sạc siêu nhanh sẽ chỉ thực sự hữu ích khi hạ tầng trạm sạc công suất lớn được mở rộng, điều vốn vẫn là thách thức ở nhiều quốc gia châu Âu. Câu hỏi về chi phí sản xuất, giá bán thương mại và khả năng tiếp cận thị trường của Shenxing Pro cũng vẫn còn bỏ ngỏ, bởi chưa rõ liệu CATL có thể đưa công nghệ này vào các dòng xe phổ thông trong thời gian sớm hay không.

Dẫu vậy, không thể phủ nhận Shenxing Pro đã tạo ra cú hích truyền thông mạnh mẽ cho CATL. Trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt với các đối thủ từ Hàn Quốc, Nhật Bản đến Mỹ, đặc biệt là khi Tesla và Panasonic vẫn nắm lợi thế ở một số công nghệ pin cao cấp, động thái của CATL cho thấy quyết tâm không chỉ giữ vững vị thế dẫn đầu sản lượng, mà còn muốn khẳng định năng lực tiên phong về công nghệ. Việc đưa ra những cam kết táo bạo về tuổi thọ, tốc độ sạc và độ an toàn chính là cách CATL chứng minh rằng pin xe điện không còn là “nút thắt cổ chai” của ngành công nghiệp ô tô, mà có thể trở thành lợi thế cạnh tranh quyết định.

IAA Munich không chỉ là nơi để các hãng xe khoe dáng vẻ và công nghệ mới, mà còn là sân khấu để một nhà sản xuất pin như CATL trình diễn tầm ảnh hưởng của mình. Shenxing Pro, nếu thành công trên thị trường, có thể thay đổi cách người tiêu dùng châu Âu nhìn nhận về xe điện, giảm bớt lo ngại về sạc chậm và pin nhanh xuống cấp, đồng thời thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang phương tiện xanh diễn ra nhanh hơn. Con đường phía trước vẫn còn nhiều thử thách, nhưng với cú ra mắt đầy tính chiến lược này, CATL đã gửi đi một thông điệp rõ ràng: trong cuộc đua xe điện toàn cầu, họ không chỉ muốn là người sản xuất pin lớn nhất, mà còn muốn trở thành người dẫn dắt xu hướng công nghệ của cả ngành.

﻿VUA PIN

Thế nhưng, khi làn sóng xe điện nổi lên ở đầu thập niên 2010, Zeng nhận ra rằng thị trường pin cho ô tô điện sẽ là tương lai. Từ đó, CATL chính thức được tách ra vào năm 2011, mở đầu cho một kỷ nguyên mới không chỉ của công ty mà còn của cả ngành công nghiệp xe điện.

Sự ra đời của CATL gắn liền với thời điểm chính phủ Trung Quốc đưa ra những chính sách ưu đãi mạnh mẽ cho xe điện và năng lượng sạch. Trong bối cảnh toàn cầu còn nhiều hoài nghi về khả năng thương mại hóa EV, Bắc Kinh đã thúc đẩy trợ giá, hỗ trợ hạ tầng, và đặc biệt khuyến khích phát triển chuỗi cung ứng pin trong nước. CATL nhanh chóng tận dụng môi trường này, đầu tư mạnh cho nghiên cứu và mở rộng quy mô sản xuất.

Công ty học hỏi công nghệ từ Nhật Bản, Hàn Quốc, đồng thời phát huy lợi thế nội địa: chi phí nhân công thấp, nguồn nguyên liệu dồi dào và thị trường khổng lồ đang hình thành. Nhờ đó, chỉ sau vài năm, CATL đã trở thành một trong những cái tên được nhắc đến nhiều nhất trong lĩnh vực pin lithium-ion dành cho ô tô.

Từ một công ty non trẻ mới thành lập, CATL bỗng chốc trở thành “vua pin” với thị phần ngày càng lớn. Theo dữ liệu từ SNE Research, vào năm 2024, CATL chiếm khoảng 38% thị phần pin xe điện toàn cầu – con số áp đảo trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng khốc liệt. Không dừng lại ở đó, công ty còn trở thành nhà sản xuất hàng đầu trong lĩnh vực pin lưu trữ năng lượng, phục vụ nhu cầu ngày một tăng từ năng lượng tái tạo, chiếm hơn 40% thị phần toàn cầu.

Thành công của CATL không chỉ đến từ quy mô sản xuất, mà còn ở chiến lược quốc tế hóa. Ngay từ sớm, công ty đã tìm cách thâm nhập thị trường nước ngoài, đặc biệt là châu Âu – nơi đang đẩy mạnh điện hóa ngành ô tô. Việc đầu tư các nhà máy tại Đức, Hungary và kế hoạch mở rộng sang Bắc Mỹ không chỉ nhằm đáp ứng nhu cầu địa phương, mà còn để tránh rào cản thương mại và khẳng định vị thế trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Bí quyết để CATL giữ vững ngôi vương còn nằm ở năng lực sáng tạo. Công ty liên tục đầu tư vào nghiên cứu, không ngừng cải tiến từ cấu trúc cell, hệ thống quản lý pin (BMS), cho đến công nghệ vật liệu mới. Việc phát triển pin lithium iron phosphate (LFP) với giá thành rẻ và độ an toàn cao, nghiên cứu pin sodium-ion hay mở rộng mảng tái chế pin cho thấy CATL không chỉ chạy theo quy mô, mà còn đón đầu xu hướng công nghệ.

