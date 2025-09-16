Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Kỳ tích công nghệ pin xe điện Hàn Quốc không kém láng giềng: Sạc 1 lần đủ chạy 800 km, đạt 70% dung lượng sau 12 phút, tuổi thọ hơn 300.000 km

16-09-2025 - 13:01 PM | Tài chính quốc tế

Kỳ tích công nghệ pin xe điện Hàn Quốc không kém láng giềng: Sạc 1 lần đủ chạy 800 km, đạt 70% dung lượng sau 12 phút, tuổi thọ hơn 300.000 km

Các nhà khoa học Hàn Quốc vừa công bố một đột phá hóa học có thể giải quyết thách thức lớn nhất của pin xe điện thế hệ mới.

Đột phá mới về pin lithium-metal của các nhà nghiên cứu Hàn Quốc mở ra khả năng sạc gần đầy chỉ trong 12 phút và cho phép xe chạy tới 800 km chỉ với một lần sạc.

Điểm khác biệt của pin lithium-metal so với pin lithium-ion thông thường nằm ở cấu tạo cực dương. Thay vì dùng than chì, pin mới sử dụng kim loại lithium. Điều này giúp mật độ năng lượng tăng vượt trội, đồng nghĩa với quãng đường đi xa hơn và tốc độ sạc nhanh hơn.

Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất từ trước đến nay là sự hình thành “dendrite”, là các nhánh tinh thể mọc ra từ cực dương trong quá trình sạc. Dendrite làm suy giảm hiệu suất pin theo thời gian. Tình trạng này đặc biệt nghiêm trọng khi sạc nhanh và có thể dẫn đến đoản mạch gây mất an toàn.

Trong nghiên cứu vừa đăng tải ngày 3/9 trên tạp chí Nature Energy, nhóm tác giả cho biết đã tìm ra cách ức chế sự phát triển của dendrite nhờ một loại chất điện giải lỏng mới. Chất này có khả năng “ức chế kết dính”, giúp các ion lithium phân bố đều hơn trên bề mặt cực dương, từ đó ngăn chặn sự hình thành dendrite.

Các thử nghiệm trong phòng nghiên cứu cho thấy mẫu pin này có thể sạc từ 5% lên 70% chỉ trong 12 phút và duy trì tốc độ đó qua 350 chu kỳ. Phiên bản dung lượng cao hơn đạt 80% trong 17 phút qua 180 chu kỳ sạc. Tuổi thọ của pin ước tính có thể đạt hơn 300.000 km.

Trong lĩnh vực pin, “mật độ năng lượng” là yếu số then chốt, thể hiện lượng năng lượng lưu trữ được trên mỗi đơn vị khối lượng hoặc thể tích. Đây cũng chính là yếu tố quyết định quãng đường xe điện có thể di chuyển sau một lần sạc.

Giáo sư Hee Tak Kim chuyên ngành kỹ thuật hóa học và sinh học phân tử tại Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Hàn Quốc (KAIST), đồng tác giả nghiên cứu, nhận định: “Công trình nghiên cứu này đã đặt nền tảng quan trọng để vượt qua thách thức lớn nhất của pin lithium-metal, mở đường cho việc ứng dụng thực tế trong xe điện”.

Theo LiveScience

Lần đầu tiên trong lịch sử Nhật Bản, Nikkei vượt 45.000 điểm ngay trước thềm họp Fed, BOJ

Thiên Di

Đời sống và Pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Áp lệnh trừng phạt Nga theo EU, lãnh đạo một quốc gia châu Âu ngậm ngùi nhìn hàng tỷ USD 'bốc hơi', thừa nhận sự thật 'đắng lòng'

Áp lệnh trừng phạt Nga theo EU, lãnh đạo một quốc gia châu Âu ngậm ngùi nhìn hàng tỷ USD 'bốc hơi', thừa nhận sự thật 'đắng lòng' Nổi bật

Lần đầu tiên trong lịch sử Nhật Bản, Nikkei vượt 45.000 điểm ngay trước thềm họp Fed, BOJ

Lần đầu tiên trong lịch sử Nhật Bản, Nikkei vượt 45.000 điểm ngay trước thềm họp Fed, BOJ Nổi bật

Pickleball 'nuốt chửng' 8.000 sân tennis ở Mỹ: 26.000 sân chơi mới tạo nên ngành công nghiệp tỷ USD sau 7 năm

Pickleball 'nuốt chửng' 8.000 sân tennis ở Mỹ: 26.000 sân chơi mới tạo nên ngành công nghiệp tỷ USD sau 7 năm

11:45 , 16/09/2025
Nvidia vi phạm luật chống độc quyền tại Trung Quốc, đang bị mở rộng điều tra

Nvidia vi phạm luật chống độc quyền tại Trung Quốc, đang bị mở rộng điều tra

11:12 , 16/09/2025
Nỗ lực bao năm để trở thành bác sĩ bệnh viện công, nhiều người ở quốc gia này đang từ bỏ con đường vốn được mơ ước nhất

Nỗ lực bao năm để trở thành bác sĩ bệnh viện công, nhiều người ở quốc gia này đang từ bỏ con đường vốn được mơ ước nhất

10:51 , 16/09/2025
Phát hiện quan trọng về nghi phạm sát hại đồng minh của Tổng thống Donald Trump

Phát hiện quan trọng về nghi phạm sát hại đồng minh của Tổng thống Donald Trump

10:30 , 16/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên