Xuất hiện ngân hàng báo lãi quý I/2026 cao gấp 3 lần cùng kỳ năm trước
PGBank ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực trong quý đầu năm 2026 khi lợi nhuận trước thuế cao gấp 3 lần so với cùng kỳ 2025, qua đó hoàn thành gần 20% kế hoạch năm.
- 21-04-2026Tuần này, ngân hàng dồn dập tổ chức đại hội cổ đông: 6 nhà băng họp cùng một ngày
- 21-04-2026Đại hội cổ đông PGBank 2026: Tổng giám đốc nói về các giải pháp nhằm tăng gấp đôi lợi nhuận, đang chuẩn bị nguồn lực mua lại công ty chứng khoán
- 13-04-2026Một doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ mang hơn 22.000 tỷ đi đầu tư chứng khoán và 54.000 tỷ gửi ngân hàng, lợi nhuận năm 2025 tăng trưởng gần 50%
Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển (PGBank) mới công bố kết quả kinh doanh Quý I/2026 với nhiều kết quả tích cực.
Theo đó, thu thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 609 tỷ đồng, tăng 20,4% so với cùng kỳ Quý I/2025. Lợi nhuận trước thuế đạt 275,7 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức 96 tỷ đồng của cùng kỳ Quý I/2025 (tương đương tăng gần 3 lần), hoàn thành gần 20% kế hoạch năm 2026,
Tính đến ngày 31/3/2026, tổng tài sản của PGBank đạt 86.711 tỷ đồng. Huy động vốn thị trường 1 đạt 47.035 tỷ đồng.
Cơ cấu thu nhập của PGBank tiếp tục chuyển biến tích cực theo hướng gia tăng nguồn thu ngoài lãi, đạt 118,4 tỷ đồng, tăng trưởng 59,7% so với cùng kỳ năm 2025. Bên cạnh đó, thu nhập từ sử dụng dự phòng tăng mạnh nhờ thu hồi một số khoản nợ khó đòi. Trong khi đó, thu nhập lãi thuần tăng nhẹ 1,9% so với cùng kỳ, đạt 424 tỷ đồng, phù hợp với định hướng tăng trưởng tín dụng thận trọng.
PGBank tiếp tục duy trì các chỉ tiêu an toàn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước với tỷ lệ nợ xấu ở mức 2,44%, duy trì ở ngưỡng an toàn.
Nhịp sống Thị trường