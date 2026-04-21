Đại hội cổ đông PGBank 2026: Kế hoạch lợi nhuận tăng gấp đôi, trả cổ tức 7,5%

Toàn cảnh Đại hội

Mục tiêu lợi nhuận cao gần gấp đôi năm 2025﻿

Tại Đại hội, PGBank trình cổ đông kế hoạch kinh doanh năm 2026 với mục tiêu lợi nhuận tăng trưởng gần gấp đôi so với mức thực hiện năm 2025.

Cụ thể, trong năm 2026, PGBank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 1.438 tỷ đồng, tăng 97,9% so với mức thực hiện năm 2025. Cùng với đó, ngân hàng lên kế hoạch mở rộng quy mô tổng tài sản lên 117.419 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 32,2% so với năm trước.

Hoạt động tín dụng tiếp tục được đẩy mạnh khi dư nợ cho vay khách hàng dự kiến đạt 61.770 tỷ đồng, tăng 31%, trong khi huy động vốn được kỳ vọng đạt 103.593 tỷ đồng, tăng 27,7%.

Về hiệu quả hoạt động, PGBank đặt mục tiêu tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) tối thiểu 12%, đồng thời duy trì hệ số an toàn vốn (CAR) trên 11% và kiểm soát tỷ lệ nợ xấu dưới 2%. Đây được xem là các ngưỡng đảm bảo cân bằng giữa tăng trưởng và an toàn trong bối cảnh môi trường kinh doanh còn nhiều biến động.

Về định hướng hoạt động, PGBank cho biết sẽ tập trung tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, khách hàng cá nhân và doanh nghiệp nhỏ và vừa – những phân khúc được đánh giá còn nhiều dư địa tăng trưởng. Đồng thời, ngân hàng cũng đẩy mạnh chuyển đổi số, đầu tư nâng cấp hạ tầng công nghệ, phát triển sản phẩm dịch vụ nhằm cải thiện hiệu quả hoạt động và nâng cao trải nghiệm khách hàng trong năm 2026.

Năm 2025, ngân hàng ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 727 tỷ đồng, chưa hoàn thành kế hoạch đề ra. Nguyên nhân chủ yếu đến từ thu nhập lãi thuần không đạt kỳ vọng, đồng thời tiến độ thu hồi một số khoản nợ đã bán cho VAMC chưa như dự kiến, qua đó ảnh hưởng đến kết quả chung.

Về phương án phân phối lợi nhuận, tổng lợi nhuận có thể phân phối sau khi hoàn tất nghĩa vụ thuế và trích lập các quỹ đạt khoảng 542 tỷ đồng. Trên cơ sở này, ngân hàng dự kiến chi trả cổ tức với tỷ lệ 7,5% vốn điều lệ, tương ứng số tiền khoảng 511 tỷ đồng.

Phần lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức dự kiến hơn 30 tỷ đồng sẽ được giữ lại, nhằm bổ sung nguồn vốn phục vụ hoạt động kinh doanh và nâng cao năng lực tài chính.

Kế hoạch tăng vốn điều lệ lên 10.000 tỷ đồng

Tại Đại hội, PGBank cũng xin ý kiến cổ đông về kế hoạch tăng vốn điều lệ quy mô lớn trong năm 2026, với mục tiêu đưa vốn điều lệ lên mốc 10.000 tỷ đồng – cao gần gấp rưỡi so với hiện tại, thông qua phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và trả cổ tức bằng cổ phiếu.

Theo tờ trình về phương án tăng vốn, vốn điều lệ của PGBank tại thời điểm hiện tại đạt hơn 6.815 tỷ đồng. Ngân hàng dự kiến phát hành thêm tối đa hơn 318,4 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị tăng vốn khoảng 3.184 tỷ đồng. Sau khi hoàn tất, vốn điều lệ sẽ tăng lên mức 10.000 tỷ đồng.

Kế hoạch tăng vốn được chia thành hai cấu phần chính.

Thứ nhất, PGBank dự kiến phát hành hơn 51,1 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 7,5%. Nguồn thực hiện đến từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và các quỹ theo quy định, với tổng giá trị phát hành tương ứng hơn 511 tỷ đồng.

Thứ hai, ngân hàng sẽ chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu thông qua phương thức thực hiện quyền mua. Tổng khối lượng chào bán tối đa gần 267,3 triệu cổ phiếu, chia thành hai đợt phát hành. Giá chào bán dự kiến là 10.000 đồng/cổ phiếu.

Theo kế hoạch, đợt phát hành thứ nhất dự kiến triển khai trong năm 2026, trong khi đợt thứ hai sẽ thực hiện sau khi hoàn tất đợt đầu, tùy thuộc vào điều kiện thị trường và sự chấp thuận của cơ quan quản lý. Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.

Về mục đích sử dụng vốn, PGBank cho biết nguồn vốn thu được sẽ được ưu tiên bổ sung cho hoạt động cấp tín dụng, đầu tư và nâng cao năng lực tài chính, qua đó cải thiện các chỉ tiêu an toàn vốn, đặc biệt trong bối cảnh yêu cầu về vốn ngày càng khắt khe hơn.

Tiếp tục triển khai kế hoạch mua lại công ty chứng khoán.

Tại đại hội lần này, PGBank cũng tiếp tục trình đại hội thống nhất về mặt chủ trương và thông qua các phương án, giao dịch PGBank thực hiện góp vốn, mua cổ phần hoặc thành lập, mua lại công ty chứng khoán để trở thành công ty con của PGBank.

Tờ trình cũng cho biết, mục tiêu mà ngân hàng hướng đến là công ty chứng khoán được cấp phép để thực hiện hoạt động kinh doanh chứng khoán theo quy định pháp luật chứng khoán như Bảo lãnh phát hành chứng khoán, môi giới chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán, tự doanh chứng khoán.

Trước đó, tại ĐHCĐ bất thường năm 2025, PGBank đã trình và được đại hội thông qua chủ trương đầu tư góp vốn, mua cổ phần hoặc thành lập, mua lại công ty chứng khoán, công ty bảo hiểm, công ty quản lý quỹ để trở thành công ty con, công ty liên kết của PGBank để thực hiện hoạt động kinh doanh trên các lĩnh vực mới.