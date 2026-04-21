Vietcombank, BIDV, Agribank, VietinBank... dừng giao dịch chuyển khoản nhanh 24/7 đối với các giao dịch từ 500 triệu đồng trở lên, nếu vẫn muốn chuyển số tiền lớn thì làm thế nào?

Thời gian gần đây, nhiều ngân hàng, trong đó có nhóm Big4 đã thông báo dừng tính năng tự động chia nhỏ giao dịch chuyển khoản từ 500 triệu đồng trở lên, khiến các khoản tiền thuộc ngưỡng này không còn được xử lý qua kênh chuyển khoản nhanh 24/7 như trước.

Trước đây, với các giao dịch liên ngân hàng vượt hạn mức 500 triệu đồng/lần của Napas, một số ngân hàng áp dụng tính năng "tự động tách lệnh", chia giao dịch lớn thành nhiều lệnh nhỏ, thường dưới 500 triệu đồng mỗi lệnh, để vẫn đi qua hệ thống chuyển nhanh 24/7. Nhờ đó, dù chuyển 700 triệu đồng, 1 tỷ đồng hay hơn, tiền vẫn có thể đến tài khoản người nhận gần như ngay lập tức, kể cả buổi tối, cuối tuần hoặc ngày nghỉ.

Tuy nhiên, khi tính năng này bị dừng, toàn bộ giao dịch từ 500 triệu đồng trở lên sẽ chuyển sang luồng chuyển khoản thường, thay vì chuyển nhanh 24/7. Điều này đồng nghĩa thời gian nhận tiền có thể kéo dài từ vài giờ, thậm chí sang ngày làm việc tiếp theo nếu phát sinh giao dịch ngoài giờ hành chính hoặc vào ngày nghỉ.

Việc thay đổi được triển khai theo lộ trình tuân thủ Thông tư 40/2024/TT-NHNN. Một số ngân hàng như VPBank, Eximbank, TPBank đã phát thông báo dừng tính năng "tách lệnh tự động", và nhiều ngân hàng khác cũng điều chỉnh cách xử lý với giao dịch giá trị lớn theo cùng định hướng.

Thực tế, hệ thống chuyển khoản nhanh 24/7 của Napas vốn chỉ áp dụng cho giao dịch dưới 500 triệu đồng/lần. Việc tự động chia nhỏ trước đây là giải pháp kỹ thuật do một số ngân hàng bổ sung thêm để hỗ trợ khách hàng, không phải cơ chế mặc định của hệ thống thanh toán nhanh. Khi giải pháp này bị dừng, các giao dịch từ ngưỡng 500 triệu đồng buộc quay về đúng luồng xử lý thông thường.

Không chỉ thay đổi về kênh xử lý, các giao dịch giá trị lớn còn có thể chịu thêm bước kiểm tra liên quan đến quản lý rủi ro. Theo quy định về phòng chống rửa tiền tại Thông tư 27/2025/TT-NHNN, các giao dịch từ 500 triệu đồng trở lên thuộc diện cần theo dõi, báo cáo, nên ngân hàng có thể phát sinh thêm khâu rà soát trong một số trường hợp bất thường. Ngân hàng Nhà nước cho biết các điều chỉnh này nhằm tăng cường an toàn thanh toán, hỗ trợ phòng chống lừa đảo và gian lận. Đây cũng là một phần trong chuỗi biện pháp siết an ninh giao dịch thời gian qua.

Trước thay đổi mới, các ngân hàng khuyến cáo nếu cần chuyển tiền đến ngay, người dùng có thể chủ động chia thành nhiều giao dịch dưới 500 triệu đồng để tiếp tục sử dụng chuyển khoản nhanh 24/7, nếu vẫn trong hạn mức cho phép. Với khoản tiền lớn, nên ưu tiên chuyển vào buổi sáng ngày làm việc để hạn chế nguy cơ chậm xử lý, đặc biệt tránh chuyển vào chiều tối hoặc sát kỳ nghỉ nếu cần tiền đến gấp.