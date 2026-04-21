VietABank báo lãi quý I/2026 tăng 44%, thu dịch vụ tiếp tục bứt tốc

Kết quả này phản ánh sự cải thiện đồng thời ở hoạt động cốt lõi và các nguồn thu ngoài lãi, trong bối cảnh ngân hàng tiếp tục kiểm soát tốt chi phí và rủi ro tín dụng.

Trong 3 tháng đầu năm, hoạt động kinh doanh của VietABank ghi nhận thu nhập lãi thuần đạt gần 676 tỷ đồng, tăng khoảng 10% so với cùng kỳ năm 2025, phản ánh hoạt động tín dụng duy trì tăng trưởng ổn định trong bối cảnh thị trường có nhiều chuyển biến.

Điểm sáng trong hoạt động kinh doanh quý 1/2026 đến từ mảng dịch vụ, khi thu nhập thuần dịch vụ đạt mức cao tăng hơn 64% so với cùng kỳ. Đây là mức tăng trưởng nổi bật trong nhiều quý gần đây, tỷ trọng thu phí dịch vụ/tổng thu nhập thuần đã được cải thiện tốt khi chiếm 8,4%, cho thấy sự chuyển dịch cơ cấu thu nhập và định hướng đẩy mạnh nguồn thu ngoài lãi của VietABank đang phát huy hiệu quả rõ rệt, đặc biệt trong các lĩnh vực thanh toán, ngân hàng số và hợp tác đối tác chiến lược.

Một trong những điểm nhấn quan trọng trong báo cáo quý này là khả năng quản trị rủi ro và chất lượng tài sản của VietABank. Việc chi phí dự phòng rủi ro tín dụng duy trì ở mức thấp và giảm đáng kể so với cùng kỳ cho thấy danh mục tài sản của ngân hàng đang được kiểm soát chặt chẽ.

Với kết quả lợi nhuận trước thuế tăng cao ngay từ quý đầu năm, VietABank đã tạo được đà tâm lý tích cực cho cổ đông và thị trường. Việc kết hợp hiệu quả giữa tăng trưởng doanh thu dịch vụ và kiểm soát tốt chất lượng tín dụng đang giúp VietABank khẳng định năng lực cạnh tranh và sức khỏe tài chính trong hệ thống ngân hàng.

Trong bối cảnh mặt bằng lãi suất huy động có xu hướng hạ nhiệt theo định hướng điều hành từ NHNN, VietABank đã chủ động tuân thủ và điều chỉnh lãi suất huy động từ 10/4/2026, đồng thời tiếp tục các chính sách nhằm phát triển tiền gửi không kỳ hạn (CASA) góp phần giảm chi phí vốn và cải thiện biên lãi ròng (NIM).

Bên cạnh kết quả kinh doanh tích cực, VietABank ghi dấu ấn rõ nét trong chiến lược mở rộng tệp khách hàng hộ kinh doanh. Cuối tháng 3/2026, ngân hàng ra mắt Tài khoản hộ kinh doanh kết hợp cùng VNPAY và nền tảng số ezSHOP, cung cấp giải pháp tích hợp trên một hệ thống duy nhất, từ quản lý bán hàng, hóa đơn điện tử, theo dõi doanh thu đến hỗ trợ kê khai thuế.

Bước sang đầu quý 2/2026, khi các quy định mới về hóa đơn điện tử và kê khai thuế theo Nghị định 68 và 70/2025/NĐ-CP chính thức có hiệu lực, kéo theo nhu cầu gia tăng từ nhóm doanh nghiệp nhỏ và hộ kinh doanh, VietABank tiếp tục triển khai chiến dịch 90 ngày chinh phục hộ kinh doanh trên toàn quốc, với chính sách miễn phí trọn gói cùng nhiều quà tặng hấp dẫn, góp phần hỗ trợ khách hàng thích ứng nhanh và vận hành hiệu quả.

Khách hàng trải nghiệm sản phẩm ezSHOP tại VietABank

Với kết quả tích cực của quý đầu năm - lợi nhuận trước thuế tăng 44%, chi phí dự phòng giảm mạnh và thu dịch vụ tăng hơn 64%, VietABank đang cho thấy sự cải thiện đồng đều trên cả ba trục: tăng trưởng thu nhập, kiểm soát chi phí và nâng cao chất lượng tài sản. Ngân hàng dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 25/4/2026 để thông qua kế hoạch kinh doanh và các định hướng chiến lược cho giai đoạn tiếp theo.