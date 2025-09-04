Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Xuất hiện thủ đoạn lừa đảo chưa từng có, hàng loạt người mất tiền khi liên hệ với Minh Hiếu

04-09-2025 - 14:10 PM | Sống

Các nạn nhân được hướng dẫn liên hệ với người tên Nguyễn Minh Hiếu và được thêm vào một nhóm chat rồi thực hiện các bước chuyển tiền tiếp theo.

Trong thời gian gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện một fanpage mang tên “thi Toán Timo”, thu hút sự quan tâm và tham gia của đông đảo người dùng. Tuy nhiên, đằng sau đó là một chiêu trò lừa đảo được tổ chức khá tinh vi.

Theo phản ánh của một người tham gia, sau khi đăng ký, fanpage yêu cầu người chơi chuyển khoản 290 nghìn đồng để hoàn tất thủ tục. 

Sau đó, nạn nhân được hướng dẫn liên hệ với một người tên Nguyễn Minh Hiếu và được thêm vào một nhóm chat. Trong nhóm, “Hiếu” tiếp tục yêu cầu chuyển thêm 400 nghìn đồng. Khi người tham gia từ chối và tỏ ý nghi ngờ, lập tức bị loại khỏi nhóm.

Xuất hiện thủ đoạn lừa đảo chưa từng có, hàng loạt người mất tiền khi liên hệ với Minh Hiếu- Ảnh 1.

Hình ảnh fanpage lừa đảo (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Điều đáng chú ý, để tạo niềm tin, đối tượng đã cung cấp căn cước công dân và thẻ ngành Đài Truyền hình Việt Nam. Chính chiêu thức này khiến nhiều người nhẹ dạ tin tưởng và chuyển tiền.

Thực tế cho thấy, đã có nhiều người chuyển khoản cho tài khoản được đối tượng cung cấp. Vụ việc mang dấu hiệu của hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản có tổ chức và quy mô lớn.

Phòng An ninh mạng Công an TP Đà Nẵng khuyến cáo: người dân cần thận trọng với các cuộc thi trực tuyến yêu cầu đóng phí qua chuyển khoản, đồng thời nên xác minh thông tin từ nguồn chính thống trước khi tham gia.

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo cài ứng dụng VNeID giả mạo: Làm cách nào để nhận biết?

Theo Duy Anh

Doanh nghiệp & tiếp thị

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
MC dẫn sóng trực tiếp Lễ kỷ niệm 2/9: 'Có quy tắc ngầm để tránh sai sót'

MC dẫn sóng trực tiếp Lễ kỷ niệm 2/9: 'Có quy tắc ngầm để tránh sai sót' Nổi bật

Rau bina nổi tiếng nhiều sắt hơn thịt bò nhưng 10 loại thực phẩm này còn giàu sắt hơn cả rau bina: Toàn thứ phổ biến ở chợ Việt

Rau bina nổi tiếng nhiều sắt hơn thịt bò nhưng 10 loại thực phẩm này còn giàu sắt hơn cả rau bina: Toàn thứ phổ biến ở chợ Việt Nổi bật

Chồng Tây của Lan Phương đăng ảnh con: Thì ra bé học 1 môn thể thao quý tộc cực "ngầu", lợi ích không kể xiết

Chồng Tây của Lan Phương đăng ảnh con: Thì ra bé học 1 môn thể thao quý tộc cực "ngầu", lợi ích không kể xiết

14:10 , 04/09/2025
Người đàn ông trúng số 24 tỷ đồng: Bất ngờ số tiền chia cho mẹ và em gái

Người đàn ông trúng số 24 tỷ đồng: Bất ngờ số tiền chia cho mẹ và em gái

13:59 , 04/09/2025
Chớ chủ quan: Một sơ suất nhỏ với giấy tờ của con, cha mẹ giật mình mất tiền triệu

Chớ chủ quan: Một sơ suất nhỏ với giấy tờ của con, cha mẹ giật mình mất tiền triệu

13:50 , 04/09/2025
Ông bà xưa truyền: Trồng 3 loại cây này trước cổng, con cháu dễ gặp quý nhân phù trợ

Ông bà xưa truyền: Trồng 3 loại cây này trước cổng, con cháu dễ gặp quý nhân phù trợ

13:45 , 04/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên