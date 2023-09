Xuất khẩu dần hồi phục, loạt cổ phiếu "rục rịch" tăng giá, có mã lập đỉnh lịch sử

Sau những tháng đầu năm 2023 đầy khó khăn khi nhu cầu tiêu thụ toàn cầu duy trì ở mức thấp, kim ngạch xuất khẩu của nước ta đang dần phục hồi rõ nét hơn thời gian gần đây.

Trong tháng 8, hoạt động xuất khẩu hàng hóa Việt Nam tiếp tục cho thấy những tín hiệu tích cực khi tăng 7,7% so với tháng trước, ước đạt trên 32 tỷ USD (Tổng cục Hải Quan). Đây là tháng có kim ngạch xuất khẩu cao nhất trong một năm trở lại đây, đồng thời đánh dấu tháng tăng trưởng thứ 4 liên tiếp.

Trong đó, một số mặt hàng như dệt may, da giày, gỗ, thủy sắn, gạo hay sắn,.. với thị trường xuất khẩu chính đi Mỹ, EU, Trung Quốc,… có mức tăng trưởng tốt so với tháng trước.

Nhóm cổ phiếu xuất khẩu "rục rịch" tăng giá

Xuất khẩu hồi phục rõ nét thổi một “luồng gió mát” vào cổ phiếu những nhóm doanh nghiệp có mặt hàng xuất khẩu chủ lực như dệt may, thủy sản, sắn,… trên sàn chứng khoán.

Nổi bật nhất là nhóm cổ phiếu Thủy sản với CMX của Camimex Group, FMC của Thực phẩm Sao ta, VHC của Vĩnh Hoàn, ACL của XNK Thủy sản Cửu Long An Giang,... đồng loạt bật tăng mạnh từ 3% đến gần 6% giá trị trong phiên 20/9; bên cạnh đó, IDI của Đầu tư & Phát triển Đa Quốc Gia lộ trần với mức tăng 5,67% trong khi ANV của Nam Việt tăng hết biên độ. Đi kèm thị giá tăng cao, khối lượng khớp lệnh nhiều cổ phiếu cũng tăng đột biến, trong đó ANV ghi nhận mức cao kỷ lục kể từ khi niêm yết với hơn 5 triệu cổ phiếu được “sang tay”.

Nhóm cổ phiếu Thủy sản chốt phiên 20/9

N hóm cổ phiếu Dệt may cũng cho thấy sự bứt phá, GIL của Gilimex nhuộm “sắc tím”. Hai tên tuổi lớn trong ngành là TNG của Đầu tư và Thương mại TNG và VGT của Tập đoàn Dệt may Việt Nam cũng tăng lần lượt 6,6% và 6,2% trong phiên 20/9. Ngoài ra, MSH, GMC, HTG, TCM, STK,.. đồng loạt chứng kiến mức tăng từ 2% đến 4%, vượt trội so với thị trường chung.

Ngoài các nhóm ngành đồng thuận tăng tốc kể trên, cổ phiếu với mặt hàng xuất khẩu sắn cũng tăng tích cực. Điển hình, cổ phiếu CAP của Lâm Nông sản Thực phẩm Yên Bái đã chinh phục đỉnh lịch sử trong phiên 20/9 với mức thị giá chốt phiên là 80.000 đồng/cp.

Trong khi đó, SKV của Yến Sào Khánh Hòa đã bật tăng tới 4,5% tiến sát mốc 40.000 đồng/cp trước kỳ vọng từ việc xuất khẩu yến sào chính ngạch vào Trung Quốc.

Điểm sáng cho xuất khẩu vào cuối năm

Nhiều chuyên gia nhận định hoạt động xuất khẩu sẽ tiếp tục khởi sắc trong những tháng cuối năm do được hỗ trợ bởi các yếu tố như lạm phát có xu hướng hạ nhiệt tại các nền kinh tế lớn như Mỹ, châu Âu…, tồn kho tại các nước đang giảm dần.

Thêm vào đó, sự kiện Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden sang thăm Việt Nam đã nâng tầm quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ lên Đối tác chiến lược toàn diện, kỳ vọng sẽ là tín hiệu tốt cho xuất khẩu các mặt hàng lợi thế của Việt Nam sang nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Dệt may, da giày, đồ gỗ nội thất, nông sản... vẫn là những mặt hàng chủ lực doanh nghiệp Việt xuất sang Mỹ. Với trên 300 triệu người tiêu dùng, Mỹ là thị trường giàu tiềm năng cho hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam.

Dù vậy, đây cũng là thị trường có sự cạnh tranh cũng như các tiêu chí cao đối với hàng nhập khẩu khi đòi hỏi các tiêu chuẩn mới cần đáp ứng như tiêu dùng xanh, sản xuất bền vững,... Do đó, đây vừa là cơ hội cũng như thách thức với các doanh nghiệp xuất khẩu nước ta.

Bên cạnh đó, nhiều giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, giảm chi phí cho các doanh nghiệp có nguồn vốn sản xuất các đơn hàng mới được Bộ Công Thương tiếp tục đẩy mạnh từ nay tới cuối năm, động thái này nhằm hỗ trợ xuất khẩu tiếp đà hồi phục.

Ngoài ra, các cơ quan chức năng cũng sẽ hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng các cam kết, cơ hội từ FTA, đặc biệt là FTA thế hệ mới để đẩy mạnh xuất khẩu, thông qua tuyên truyền, hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện, đáp ứng về quy tắc xuất xứ, chứng nhận xuất xứ.

Lợi nhuận nhóm dệt may và thủy sản kỳ vọng sớm tăng trưởng trở lại

Trong báo cáo mới đây của SSI Research về triển vọng đối với ngành dệt may Việt Nam thời gian tới, đơn vị này cho biết Vinatex nhận định sự phục hồi sẽ diễn ra chậm do chi tiêu cho các mặt hàng không thiết yếu cần có thời gian để phục hồi.



Trong nửa cuối năm 2023, SSI Research cho rằng các doanh nghiệp sản xuất hàng may mặc trong nước kỳ vọng các đơn đặt hàng trong quý 3/2023 sẽ vẫn tương đương mức quý 2/2023 và sau đợt giảm giá mạnh trong các kỳ nghỉ lễ của quý 4/2023, triển vọng doanh thu sẽ được cải thiện.

Hầu hết các công ty đều đã ghi mức nền kết quả kinh doanh thấp trong quý 4/2022, do đó, kỳ vọng các doanh nghiệp sẽ đạt mức tăng trưởng lợi nhuận dương ngay từ quý 4/2023 .

Theo Mirae Asset, trong quý 2/2023, các thị trường trọng điểm của Việt Nam ghi nhận mức tăng trưởng GDP tốt như Hoa Kỳ (+2,4% so với quý trước), EU (+0,3% so với quý trước), Trung Quốc (+0,8% so với quý trước. Mirae Asset kỳ vọng sự tăng trưởng liên tục ở các nền kinh tế trên sẽ dẫn đến sự phục hồi về thu nhập và nhu cầu ở những thị trường này. Hơn nữa, lo ngại về một cuộc suy thoái khó khăn sẽ thấp hơn, điều này hỗ trợ chi tiêu cho các sản phẩm dệt may.

Cùng với tăng trưởng GDP, chỉ số niềm tin tiêu dùng tại các thị trường trọng điểm cũng có xu hướng tăng trở lại, cho thấy tâm lý người tiêu dùng tích cực hơn. Nhóm phân tích tin rằng người tiêu dùng nên sẵn sàng chi tiêu hơn trong hiện tại so với đầu năm 2023.

Hơn nữa, vào cuối quý 2023, giá trị hàng tồn kho của các thương hiệu lớn như Nike, H&M, GAP và Inditex đã thấp hơn nhiều so với mức giữa năm 2022. Vì vậy, các chuyên viên phân tích MASVN dự báo các đơn đặt hàng may mặc sẽ tăng trong nửa cuối năm 2023, khi các thương hiệu bổ sung hàng dự trữ, đặc biệt là cho các kỳ nghỉ lễ.

Đối với nhóm thủy sản, số liệu của Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) cho biết, kim ngạch xuất khẩu cá tra tháng 8/2023 đạt 170 triệu USD, giảm 12% so với cùng kỳ năm 2022. Mức giảm 12% trong tháng 8 đã thu hẹp so với các tháng 8 đã thu hẹp so với các tháng trước đó (các tháng 5,6,7 ghi nhận giảm 23-36%). Thị trường Mỹ duy trì vị trí số 2 về nhập khẩu cá tra Việt Nam, sau Trung Quốc.

Đối với các nhà sản xuất cá tra niêm yết tại Việt Nam: IDI, ANV và VHC đều có xuất khẩu sang Trung Quốc.

SSI Research kỳ vọng rằng các công ty kinh doanh xuất khẩu cá tra sẽ bắt đầu thấy ghi nhận mức lợi nhuận cải thiện trong nửa cuối năm 2023, nhờ chi phí giảm bao gồm: giá đầu vào giảm (tôm, cá nguyên liệu và thức ăn thủy sản) và chi phí vận chuyển giảm.

Đặc biệt, SSI cho rằng các doanh nghiệp xuất khẩu hàng đầu vào thị trường Mỹ như VHC, sẽ ghi nhận mức lợi nhuận giảm nhẹ hoặc đi ngang so với cùng kỳ trong quý 3/2023 (do giá bán trung bình đạt đỉnh trong quý 3/2022) và tăng trưởng lợi nhuận dương từ quý 4/2023. Đồng thời, ANV cũng được hưởng lợi khi được miễn thuế chống bán phá giá của Mỹ trong năm nay.