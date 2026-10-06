Xuất khẩu điện tử tiến đến mốc 200 tỷ USD - Ảnh minh họa

Với tổng kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 175 tỷ USD sau 9 tháng, điện tử đã bỏ xa kết quả xuất khẩu trong cả năm ngoái. Và dự kiến sẽ vượt 200 tỷ USD chỉ sau hơn một tháng nữa.

Xuất khẩu điện tử đã tăng mạnh mẽ suốt từ năm ngoái và duy trì kim ngạch hàng tháng trung bình ở mức gần 20 tỷ USD. Riêng tháng 9, toàn ngành điện tử đạt doanh số xuất khẩu 28,73 tỷ USD, trong đó nhóm hàng điện tử, máy tính và điện thoại dẫn đầu tăng trưởng.Với lượng đơn hàng đã ký kết tại nhiều doanh nghiệp, dự báo, xuất khẩu quý IV sẽ tiếp tục duy trì phong độ cao. Tuy nhiên, theo chỉ đạo của Chính phủ, ngành cần tiếp tục rà soát cơ cấu cán cân thương mại, đẩy lùi nhập siêu, xây dựng kế hoạch nâng cao giá trị gia tăng, phát triển hệ thống nhà cung cấp trong nước.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu rà soát, cập nhật danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên cho ngành điện tử, tập trung vào các linh kiện, vật liệu có nhu cầu lớn và có khả năng nội địa hóa; nghiên cứu cơ chế hỗ trợ theo chuỗi, theo sản phẩm, thay cho hình thức hỗ trợ dàn trải, đơn lẻ.

Bộ Công thương được giao chủ trì, phối hợp với Bộ, cơ quan, địa phương, hiệp hội xây dựng chương trình kết nối, phát triển nhà cung cấp Việt Nam cho các tập đoàn điện tử, bán dẫn và công nghệ trong và ngoài nước theo từng chuỗi sản phẩm, tiêu chuẩn kỹ thuật và nhu cầu của doanh nghiệp.