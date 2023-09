Xuất khẩu hồi phục, 2 nhóm hàng tăng “tỷ đô”

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước trong tháng 8/2023 đạt 62,08 tỷ USD, tăng 8,8% so với tháng trước, tương ứng tăng 5,01 tỷ USD. Trong đó, xuất khẩu đạt 32,76 tỷ USD, tăng 9%, tương ứng tăng 2,69 tỷ USD so với tháng trước; nhập khẩu đạt 29,32 tỷ USD, tăng 8,6% so với tháng trước, tương ứng tăng 2,32 tỷ USD.

Lũy kế trong 8 tháng, tổng trị giá xuất nhập khẩu cả nước đạt 436,44 tỷ USD, giảm 12,8%, tương ứng giảm 64,21 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xuất khẩu là 228,17 tỷ USD, giảm 9,8%, tương ứng giảm 24,79 tỷ USD và nhập khẩu là 208,27 tỷ USD, giảm 15,9%, tương ứng giảm 39,42 tỷ USD.

Trong tháng 8, cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu 3,44 tỷ USD. Tính trong 8 tháng năm 2023, cán cân thương mại hàng hóa của cả nước đã xuất siêu 19,9 tỷ USD.

Tổng cục Hải quan cho biết, xuất nhập khẩu hàng hóa trong 8 tháng của Việt Nam sang châu Á là 282,54 tỷ USD, chiếm tỷ trọng lớn nhất 64,7% trong tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam và giảm 12,4% (tương ứng giảm 39,92 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước.

Tiếp theo là châu Mỹ với 89,11 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 20,4%, giảm 17,4% (tương ứng giảm 18,8 tỷ USD); châu Âu là 48,39 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 11,1%, giảm 7,4%; châu Đại Dương với 10,51 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 2,4%, giảm 13,9% (tương ứng giảm 3,89 tỷ USD); châu Phi với 5,89 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 1,3%, tăng nhẹ 1,6% (tương ứng tăng 90 triệu USD) so với cùng kỳ năm trước.

11 nhóm hàng trị giá xuất khẩu giảm trên 500 triệu USD

Cũng theo Tổng cục Hải quan, trị giá xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam trong tháng 8/2023 đạt 32,76 tỷ USD, tăng 9% (tương ứng tăng 2,69 tỷ USD) so với tháng trước. Tổng trị giá xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam trong 8 tháng là 228,17 tỷ USD, giảm 9,8% và có 37/45 nhóm hàng giảm so với cùng kỳ năm trước. Với kết quả này, quy mô hàng hóa xuất khẩu trong 8 tháng/2023 đã giảm tới 24,79 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, có tới 11 nhóm hàng trị giá xuất khẩu giảm trên 500 triệu USD so với cùng kỳ năm trước. Đó là điện thoại các loại và linh kiện giảm 6,21 tỷ USD; hàng dệt may giảm 3,79 tỷ USD; máy móc thiết bị dụng cụ và phụ tùng tăng 3,23 tỷ USD; giày dép các loại giảm 3 tỷ USD; gỗ và sản phẩm từ gỗ giảm 2,7 tỷ USD; hàng thủy sản giảm 1,83 tỷ USD; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện giảm 760 triệu USD; xơ sợi dệt các loại giảm 572 triệu USD; hóa chất giảm 552 triệu USD; sản phẩm từ chất dẻo giảm 550 triệu USD; sản phẩm từ sắt thép giảm 516 triệu USD. Tính chung, trị giá xuất khẩu của 11 nhóm hàng này giảm tới 23,71 tỷ USD, bằng 95,7% mức giảm trị giá xuất khẩu của cả nước.

Bên cạnh đó, xuất khẩu một số nhóm hàng trong 8 tháng/2023 vẫn đạt mức tăng cao so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, hàng rau quả tăng 1,35 tỷ USD, phương tiện vận tải và phụ tùng tăng 1,22 tỷ USD, gạo tăng 832 triệu USD, so với cùng kỳ năm trước.

Điển hình, đối với nhóm hàng điện thoại các loại và linh kiện, xuất khẩu trong tháng 8/2023 đạt 5,15 tỷ USD, tăng 15,7% so với tháng trước. Qua đó nâng mức trị giá xuất khẩu nhóm hàng này trong 8 tháng năm 2023 lên 33,88 tỷ USD, giảm 15,5%, tương ứng giảm tới 6,21 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước.

Trong 8 tháng đầu năm, Việt Nam xuất khẩu nhóm hàng này sang các thị trường chủ lực như Trung Quốc là 8,87 tỷ USD, giảm 1,1%; Hoa Kỳ là 5,64 tỷ USD, giảm 39,1% và Hàn Quốc là 2,43 tỷ USD, giảm 37,4%. Riêng xuất khẩu nhóm hàng này sang EU (27) đạt 4,86 tỷ USD, tăng 5,5% và ASEAN đạt 1,57 tỷ USD, tăng 9,3% so với cùng kỳ năm trước.

Hàng thủy sản tháng 8/2023, xuất khẩu thủy sản là 859 triệu USD, tăng 10,2% so với tháng trước. Tính chung lũy kế 8 tháng/2023, xuất khẩu hàng thủy sản của Việt Nam là 5,79 tỷ USD, giảm 24% (tương ứng giảm 1,83 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, so với cùng kỳ các năm 2020 và 2021 thì xuất khẩu hàng thủy sản trong 8 tháng/2023 vẫn tăng lần lượt 11,2% và 4,1%.

Trong khi đó, hàng rau quả trị giá xuất khẩu hàng rau quả trong tháng 8/2023 đạt 464 triệu USD, tăng 14,8% so với tháng trước. Tính chung lũy kế trong 8 tháng/2023, trị giá xuất khẩu nhóm hàng này đạt tới 3,55 tỷ USD, đạt mức trị giá xuất khẩu trong 8 tháng cao nhất từ trước tới nay và tăng tới 61,8% so với cùng kỳ năm trước. Với kết quả này, trị giá xuất khẩu hàng rau quả trong 8 tháng/2023 đã tăng tới 1,35 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước.

Trung Quốc là thị trường xuất khẩu hàng rau quả lớn nhất trong 8 tháng/2023, đạt trị giá 2,26 tỷ USD, tăng 134% so với cùng kỳ năm trước và chiếm 64% trong tổng trị giá xuất khẩu hàng rau quả của cả nước.